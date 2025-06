A Lucca Comics & Games 2025 la musica torna a essere parte integrante dell’esperienza, trasformando l’intero centro storico in un grande palco diffuso.

Grazie a una rete di filodiffusione sonora, i visitatori saranno accompagnati da un sottofondo musicale pensato per dare ritmo e atmosfera a ogni passo, in pieno spirito festivaliero.

Cinque saranno i cuori pulsanti di questo viaggio musicale:

Giardino degli Osservanti: palco a vocazione fandom, perfetto per le esibizioni legate alle passioni delle community.

Piazza del Collegio: spazio dedicato ai più giovani, con spettacoli pensati per coinvolgere le nuove generazioni.

Piazzale Verdi: centro nevralgico della musica live più coinvolgente, tra epica e potenza sonora.

Pala eSports e Teatro del Giglio: protagonisti delle serate, con performance, eventi speciali e atmosfere uniche fino a tarda ora.

Tra le prime anticipazioni, spicca l’attesissimo French Choc Party al Pala eSports: protagonista sarà il leggendario DJ e producer Étienne de Crécy, pioniere della French Touch, affiancato dalla provocatoria voce coldwave di Venin Carmin, con Andrea Rock nel ruolo di maestro di cerimonie. Un evento elettronico ricercato, elegante e fuori dagli schemi.

A Piazzale Verdi, invece, si alterneranno i Vision of Atlantis, con il loro symphonic metal intriso di leggenda, e gli Eihwar, pronti a evocare miti nordici tra percussioni tribali e scenografie evocative.

A chiudere il cerchio, lo show irriverente e irresistibile di Mai dire Goku, che porterà sul palco l’anima pop e scanzonata del festival.

Lucca Comics & Games 2025 si annuncia come un’edizione in cui la musica non solo accompagna, ma racconta, amplifica ed esalta ogni momento vissuto.

Un’esperienza sonora immersiva, pensata per sorprendere giorno e notte. E questo, naturalmente, è solo l’inizio, visto che anche per gli amanti dei videogiochi e del fantasy, passando anche per i giochi da tavolo, le sorprese non mancheranno.

