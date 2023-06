Logitech G435 Lightspeed, ottime cuffie gaming wireless, ora quasi a metà prezzo! -46%

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare le cuffie gaming Logitech G435 Lightspeed, che attualmente potete portarvi a casa a soli 47,52€, rispetto agli usuali 87,99€ di listino, con uno sconto del 46% e un risparmio reale di 40,47€.

Le cuffie gaming Logitech G435 Lightspeed rappresentano una scelta ideale per molto videogiocatori grazie alla loro versatilità: sono dotate di connettività wireless Lightspeed e Bluetooth a bassa latenza, permettendo una maggiore libertà di gioco su diverse piattaforme, tra cui PC, smartphone, Nintendo Switch, nonché console PlayStation e Xbox.

Il design leggero, con un peso di soli 165 grammi, rende le cuffie gaming Logitech G435 Lightspeed comode da indossare durante lunghe sessioni di gioco. Queste cuffie sono anche progettate per offrire un comfort totale, con cuscinetti auricolari in memory foam e dimensioni che si adattano anche alle teste più piccole, rendendole ideali per i gamer più giovani.

Una delle caratteristiche di spicco delle cuffie gaming Logitech G435 Lightspeed è la loro qualità audio di alto livello. Gli altoparlanti da 40mm offrono un audio ad alta fedeltà accuratamente bilanciato, con compatibilità con Dolby Atmos e Windows Sonic per un'autentica esperienza di suono surround. Questo, unito ai doppi microfoni beamforming integrati che eliminano la necessità di un braccio microfonico e riducono il rumore di fondo, assicura che la vostra voce sia sempre chiara e forte.

