L'industria videoludica ha dovuto affrontare quasi un anno di grande incertezza, dopo che il sindacato SAG-AFTRA ha deciso di scioperare a partire dallo scorso 26 luglio 2024: tantissimi doppiatori hanno messo a repentaglio la loro carriera, chiedendo garanzie in un mercato che è cambiato radicalmente negli ultimi anni.

L'aspetto cruciale era l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei videogiochi: i doppiatori si sono battuti per chiedere garanzie in grado di tutelare il loro lavoro, con compensi adeguati nel caso si decida di utilizzare tali strumenti per replicare la loro voce.

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato che sembrava esserci una svolta cruciale, dopo che SAG-AFTRA e le più grandi compagnie videoludiche avevano trovato finalmente un accordo iniziale, su cui sviluppare le basi del nuovo contratto di lavoro.

Ma proprio pochi istanti fa è stato lo stesso sindacato a dare ai fan e agli addetti ai lavori la buona notizia: come segnalato da Game Informer, lo sciopero dei doppiatori può infatti considerarsi ufficialmente concluso, come annunciato in un comunicato stampa che vi riportiamo tradotto qui di seguito:

«Tutti i membri di SAG-AFTRA hanno ricevuto istruzioni di tornare al lavoro su produzioni sotto l'IMA (Interim Interactive Media Agreement), inclusi i lavori che promuovono o pubblicizzano progetti prodotti sotto l'IMA. Il SAG-AFTRA National Board si incontrerà in una sessione speciale domani 12 giugno [oggi, ndr] per prendere in considerazione l'accordo iniziale. Se approvato, verrà inviato per la ratifica dagli appartenenti all'unione in accordo con le politiche prestabilite. I dettagli dell'accordo verranno rilasciati allo stesso tempo».

Anche un portavoce dei produttori videoludici si è detto soddisfatto della svolta, sottolineando che l'accordo porterà non solo ad aumenti dello stipendio per i doppiatori, ma anche a compensi adeguati per eventuali utilizzi dell'IA e alle giuste protezioni per tutelare il loro lavoro.

Sebbene l'accordo non sia ancora stato tecnicamente confermato al 100%, è chiaro che l'intenzione di interrompere lo sciopero e la reciproca soddisfazione di entrambe le parti rappresenti un passo fondamentale: un'ottima notizia per chi ama questo settore, dato che spesso è proprio grazie alle persone reali dietro le voci che abbiamo potuto amare i nostri videogiochi preferiti.

Vi terremo informati sulle nostre pagine in caso di ulteriori aggiornamenti