Game Pass fa bene a Wo Long: boom di giocatori

I publisher che, in futuro, vorranno cimentarsi con il lancio di un videogioco dal livello di difficoltà non trascurabile, possono sicuramente tenere a mente la soluzione Game Pass – o quella dei servizi in abbonamento, in genere.

A testimoniarlo è la grande bontà dei numeri di Wo Long: Fallen Dynasty, il titolo firmato da Koei Tecmo e che ha fatto tesoro di quanto imparato dalla saga NiOh, proponendo ai giocatori un viaggio suggestivo ma non certo privo di insidie, come abbiamo raccontato nella nostra video recensione.

E se è vero che qualcuno poteva farsi delle remore ad acquistarlo, perché magari spaventato dal possibile livello di difficoltà, lo è anche che molte persone che avevano attivo Xbox Game Pass (o PC Game Pass, se preferite: li trovate su Instant Gaming) hanno deciso di sfoderare le spade e misurarsi con l'avventura.

Come riferito anche da Windows Central, infatti, Koei Tecmo ha confermato che il gioco soulslike ha raggiunto un milione di copie vendute, ma 3,8 milioni di giocatori su Xbox Game Pass. Numeri davvero considerevoli, che rappresentano un precedente importante per futuri lanci della stessa caratura.

Per celebrare questo risultato, oltretutto, il publisher ha confermato l'arrivo di nuovi DLC che estenderanno l'esperienza di gioco: a giugno vedremo l'arrivo di Battle of Zhongyuan, mentre in futuro ci saranno anche altri due ulteriori pacchetti extra.

Certo, è anche vero che molte persone che hanno provato il gioco si sono schiantate contro il primo boss: a svelarlo sono state proprio le statistiche relative a Wo Long, che svelavano come solamente 1 giocatore su 3 fosse riuscito a superare la boss fight iniziale, almeno al momento del lancio del gioco. A qualche settimana di distanza, magari sono di più i giocatori ad averci preso la mano.

Wo Long: Fallen Dynasty è disponibile su PC, Xbox Series X|S, PS5, PS4 e Xbox One.