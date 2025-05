Sony Interactive Entertainment e Kojima Productions hanno annunciato il Death Stranding 2: On the Beach – Game Premiere, un evento speciale che si terrà l’8 giugno alle ore 19:00 (ora del Pacifico) presso l’Orpheum Theatre di Los Angeles.

L’evento sarà trasmesso in diretta su YouTube per tutti coloro che non potranno partecipare dal vivo.

A condurre la serata sarà come sempre Geoff Keighley, che guiderà una tavola rotonda con il game director Hideo Kojima e alcuni ospiti speciali, accompagnata da una dimostrazione esclusiva del gameplay del gioco (il primo capitolo lo trovate su Amazon).

Per chi è così coraggioso da voler partecipare di persona, è possibile richiedere uno dei biglietti a disponibilità limitata attraverso i canali ufficiali.

Se l’evento manterrà le promesse, sarà uno dei momenti clou dell’estate videoludica. Kojima sa sempre come stupire, e dopo il misterioso e poetico primo capitolo, Death Stranding 2: On the Beach ha tutte le carte in regola per essere qualcosa di unico.

L’hype è alto, e vedere un gameplay concreto potrebbe finalmente chiarire la direzione (e la follia creativa) che ci attende a breve.

Death Stranding 2: On the Beach è infatti atteso in esclusiva su PlayStation 5 il prossimo 26 giugno 2025. L’evento rappresenterà l’occasione ideale per scoprire nuove informazioni sul titolo e per vedere il visionario progetto di Kojima finalmente in azione.

Restando in tema, avete letto che Hideo Kojima ha confermato in veste ufficiale che un anime basato su Death Stranding è attualmente in produzione?

Vi ricordo anche che noi di SpazioGames abbiamo provato DS2 in esclusiva alcune settimane fa in Giappone, spiegandovi che «ogni singola meccanica di gioco è maturata: iniziando dalle consegne, che erano già il punto forte del primo capitolo, per poi passare al combattimento e allo stealth – aspetti, questi, che sono stati stravolti, migliorati e ampliati enormemente.»