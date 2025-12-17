Una nuova teoria sta infiammando la community di Resident Evil e riguarda uno dei personaggi più amati dell’intera saga: Leon S. Kennedy. Secondo una parte dei fan, Resident Evil Requiem potrebbe segnare la fine definitiva del suo percorso, con Capcom pronta a uccidere il personaggio in quello che molti interpretano come un vero e proprio atto di rottura con il passato.

La teoria nasce dall’analisi maniacale del materiale mostrato finora, in particolare dal trailer di presentazione. Alcuni utenti su Reddit hanno fatto notare come il modello di Leon presenti una vistosa lesione sul collo, dall’aspetto chiaramente infetto. Un dettaglio che Capcom non ha tentato di nascondere e che ha immediatamente acceso i sospetti. A rafforzare l’idea c’è anche la scelta di mostrargli le mani coperte da guanti, che per alcuni potrebbero celare ulteriori segni di contagio.

Non sarebbe la prima volta che Leon entra in contatto con agenti patogeni letali. Nel corso della serie è sopravvissuto sia al T-Virus sia alle Las Plagas, uscendo vivo da situazioni che avrebbero ucciso chiunque. Proprio per questo, secondo alcuni fan, l’unico modo rimasto per sorprendere davvero il pubblico sarebbe spingersi oltre e rendere la sua morte permanente, trasformando Resident Evil Requiem in un capitolo di chiusura.

Va però detto che la community è tutt’altro che compatta su questa interpretazione. Leon è un personaggio storico, utilizzato da Capcom in momenti chiave della saga, e la sua eliminazione ridurrebbe drasticamente le possibilità narrative future, costringendo lo studio a muoversi solo tra prequel o spin-off. Inoltre, il fatto che l’infezione sia mostrata in modo così evidente nel trailer gioca contro l’idea di una morte imminente: Capcom è perfettamente consapevole del livello di attenzione con cui ogni frame viene analizzato, e difficilmente anticiperebbe in modo così esplicito un evento di tale portata.

Altri fan suggeriscono una lettura più conservativa, ipotizzando che si tratti di un semplice richiamo a Resident Evil 4 o di una ricaduta legata alle Las Plagas, usata come elemento narrativo di tensione piuttosto che come condanna definitiva. Anche vecchie indiscrezioni parlavano di Resident Evil Requiem come del possibile “canto del cigno” di Leon, ma al momento restano solo voci.

Con l’uscita del gioco fissata per il 27 febbraio 2026, l’unica certezza è che Capcom sta giocando consapevolmente con le aspettative dei fan. Uccidere Leon Kennedy sarebbe una scelta estremamente audace, forse persino divisiva, ma non del tutto impensabile. Fino a quel momento, ogni ferita, ogni inquadratura e ogni silenzio continueranno a essere terreno fertile per teorie e speculazioni.