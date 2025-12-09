Il mistero che circondava la presenza di uno dei personaggi più amati della saga horror di Capcom sembra finalmente risolto. Una fuga di notizie dal PlayStation Store ha svelato quello che i fan sospettavano da mesi: Leon S. Kennedy farà parte del cast di Resident Evil Requiem, il nono capitolo principale della serie che arriverà sul mercato il 27 febbraio 2026 su PC e console.

La conferma arriva attraverso una nuova cover art apparsa sulla piattaforma digitale di Sony, che mostra l'iconico agente speciale accanto a Grace, la protagonista già nota del gioco.

La vicenda di questa rivelazione non programmata è emblematica di come il PlayStation Store sia diventato negli anni una fonte involontaria di anticipazioni.

Diversi utenti hanno segnalato la presenza della nuova immagine di copertina sul negozio digitale, e considerando il precedente record della piattaforma nel lasciar trapelare informazioni sensibili prima degli annunci ufficiali, l'autenticità del materiale appare fuori discussione.

Il tempismo della fuga di notizie suggerisce che Capcom avesse pianificato di svelare ufficialmente la presenza di Leon durante i The Game Awards del prossimo 11 dicembre.

Le speculazioni sulla partecipazione del protagonista di Resident Evil 2 e Resident Evil 4 circolavano in realtà da molto prima dell'annuncio formale del gioco avvenuto nei mesi scorsi. Quando il team di sviluppo ha presentato ufficialmente Resident Evil Requiem, tuttavia, ha mantenuto un silenzio totale riguardo alla questione, alimentando dubbi sulla veridicità dei rumor iniziali.

Questo mutismo strategico aveva fatto pensare a molti che le voci fossero infondate, rendendo la conferma odierna ancora più significativa per la comunità di appassionati.

Prodotto in caricamento

I fan più attenti stanno ora riesaminando con occhio critico il trailer di rivelazione del gioco, che secondo alcune fonti conterrebbe già indizi sottili sulla presenza di Kennedy nella trama.

Questa pratica di inserire easter egg e riferimenti nascosti è tipica di Capcom, che spesso ama seminare tracce per i giocatori più scrupolosi, creando dibattiti e teorie nelle settimane successive agli annunci.

Al di là delle polemiche sulla tempistica della rivelazione, le prime impressioni su Resident Evil Requiem sono state estremamente positive. Chi ha avuto modo di provare il gioco durante la Gamescom di quest'anno ha lodato particolarmente l'atmosfera coinvolgente e una caratteristica innovativa per la serie: la possibilità di alternare tra visuale in prima e terza persona.

Questa flessibilità rappresenta un'evoluzione significativa per il franchise, che storicamente ha alternato tra le due prospettive nei vari capitoli ma raramente le ha offerte contemporaneamente.