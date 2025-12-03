Capcom sta preparando il terreno per quello che potrebbe essere il più nostalgico capitolo della saga survival horror per eccellenza degli ultimi anni.

Resident Evil Requiem, atteso per il 27 febbraio 2026 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2, si è mostrato in un nuovo filmato gameplay trasmesso durante uno speciale televisivo giapponese dedicato al franchise.

Le immagini, rapidamente diffuse online dal leaker DuskGolem, hanno scatenato l'entusiasmo della community per l'atmosfera che ricorda in maniera impressionante il primissimo Resident Evil e la celeberrima villa Spencer.

Il tutto mentre continuano a rincorrersi i rumor sulla presenza di Leon S. Kennedy come secondo personaggio giocabile, un'indiscrezione che Capcom continua a non confermare né smentire apertamente.

Il filmato mostra la protagonista Grace Ashcroft mentre si aggira in una dimora illuminata solo da deboli fasci di luce, avvicinandosi cautamente a una scalinata.

L'atmosfera claustrofobica viene immediatamente spezzata dalla presenza di uno zombie classico, del tipo che ha reso celebre la serie negli anni '90. Ashcroft impugna l'arma e fa fuoco, ma i colpi mancano il bersaglio: il non-morto si lancia in avanti afferrandola e riuscendo apparentemente a morderle il braccio prima che la donna riesca a divincolarsi.

La sequenza si chiude con un altro zombie che attende la protagonista in fondo al corridoio, lasciando presagire un'esperienza tesa e claustrofobica.

Nonostante si tratti di pochi secondi di footage, la risposta dei fan su Twitter e nei forum specializzati è stata entusiastica. Molti hanno sottolineato come l'ambientazione richiami fortemente la Spencer Mansion del primo capitolo, pur trattandosi ovviamente di una location diversa contestualizzata a Raccoon City.

Capcom aveva già dichiarato che Requiem sarebbe stato un ritorno non solo alla città simbolo della serie, ma anche alla "narrativa complessiva" iniziata trent'anni fa, dopo che titoli come Resident Evil 7 e Resident Evil Village avevano spostato il focus su eventi più slegati dai capitoli storici.

Il tema più caldo tra i fan rimane però la questione Leon. Da mesi circolano report insistenti secondo cui l'iconico agente Leon S. Kennedy, protagonista di Resident Evil 2 e Resident Evil 4, sarebbe presente nel gioco come secondo personaggio giocabile.

Capcom ha adottato una strategia comunicativa ambigua: da un lato si rifiuta di rispondere direttamente quando gli viene chiesto del personaggio, dall'altro ha recentemente fatto la dichiarazione più esplicita finora, confermando che altri personaggi classici legati all'incidente di Raccoon City appariranno effettivamente in Requiem.