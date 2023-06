Lenovo Legion 5 Pro, notebook gaming con RTX 3060, con oltre 200€ di sconto!

Anche oggi, venerdì 23 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.869€, con uno sconto del 10%, a cui viene aggiunto un ulteriore sconto di 30€, per un risparmio reale di 230€ rispetto all'usuale prezzo di listino di 2.099€.

Il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro combina eleganza e funzionalità, ponendo grande enfasi sulla connettività e l'ergonomia. Questo dispositivo è potenziato da un processore AMD Ryzen 7 6800H, abbinato a 16 GB di RAM DDR5 e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di VRAM. Questo hardware di alto livello assicura prestazioni rapide e reattive, rendendo il notebook in grado di gestire i giochi più recenti e avanzati.

Advertisement

Per quanto riguarda lo storage, l'ampio spazio di 1 TB fornito da un SSD NVMe veloce garantisce la disponibilità di sufficiente spazio per i vostri giochi e dati. Il notebook vanta un display IPS da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2.560x1.600 pixel) che fornisce immagini di alta qualità, nitide e dettagliate. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz, si assicura anche un'esperienza di gioco estremamente fluida.

Per la gestione delle impostazioni, il notebook gaming Lenovo Legion 5 Pro è dotato del software Legion Game Center, che permette di personalizzare e ottimizzare le varie opzioni in modo semplice ed intuitivo. Inoltre, è compatibile con popolari piattaforme come Steam e Discord, fornendo un facile accesso alle funzioni di chat vocale e community gaming.

Leggi anche Notebook gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.