LEGO ha annunciato l'arrivo di un nuovo set dedicato al celebre musical "Wicked", trasformando le sue protagoniste in eleganti fermalibri costruibili. Non si tratta di un semplice gadget, ma di un vero e proprio complemento d'arredo pensato per gli appassionati che desiderano portare un pizzico di magia nelle proprie librerie, combinando la passione per i mattoncini con quella per il teatro e il cinema.

Il set LEGO Wicked 75691 Fermalibri di Elphaba e Glinda, rappresenta il primo set ispirato al mondo di Wicked specificatamente progettato per un pubblico adulto, come conferma l'indicazione 18+ sulla confezione.

Composto da 1.327 pezzi, questo set va a raggiugere quelli già presentati e dedicati a una platea di costruttori più piccoli.

La data di lancio è fissata per il 1° settembre 2025, quando il set sarà disponibile sia sullo store online ufficiale LEGO che nei negozi fisici autorizzati, al prezzo di 119,99 euro.

Due mondi in mattoncini, infiniti dettagli da scoprire

Ciò che rende davvero speciale questo set è l'attenzione ai dettagli narrativi del musical. Non si tratta di semplici fermalibri decorativi, bensì di vere e proprie miniature dei mondi abitati dalle due protagoniste.

Il lato dedicato a Elphaba si tinge delle caratteristiche tonalità verdi e racchiude elementi iconici come la bottiglietta dell'elisir verde e una riproduzione in miniatura della Città di Smeraldo, con geometrie e architetture che richiamano l'estetica del film.

Il fermalibro di Glinda, invece, si distingue per le delicate tonalità rosa pastello e include una meticolosa riproduzione dell'Università di Shiz, dove le due protagoniste si incontrano per la prima volta. Una pila di libri sormontata da una farfalla completa l'estetica sognante di questo lato della composizione, creando un contrasto visivo con l'atmosfera più cupa e misteriosa del fermalibro di Elphaba.

Un elemento particolarmente ingegnoso è l'inclusione di scomparti segreti in entrambi i fermalibri, progettati per ospitare le minifigure incluse nel set. Nel fermalibro di Elphaba, una sezione della Grimmerie nasconde il Mago di Oz e Fiyero, mentre nel lato di Glinda un vano segreto custodisce Madame Morrible e Pfannee.

La magia di Oz si trasforma in un oggetto funzionale per la casa.

L'esperienza di costruzione è stata pensata per essere condivisa, grazie alla presenza di due libretti d'istruzioni separati che permettono a due persone di lavorare contemporaneamente sui due fermalibri. Questa caratteristica trasforma l'assemblaggio in un'attività sociale, perfetta per coppie di amici o familiari che condividono la passione per il musical o per le costruzioni LEGO.

Oltre il gioco: quando i mattoncini diventano arredamento

LEGO conferma con questo set la propria strategia di espansione nel mercato adulto, proponendo prodotti che vanno oltre il semplice gioco per diventare oggetti da esposizione e complementi d'arredo funzionali. I fermalibri di Elphaba e Glinda non sono solo decorativi, ma svolgono un'effettiva funzione pratica nel sostenere libri e volumi sugli scaffali di casa.

La scelta di puntare su "Wicked" non è casuale: il musical, basato sul romanzo di Gregory Maguire, ha una solida base di fan adulti in tutto il mondo ed è considerato uno dei più grandi successi di Broadway degli ultimi vent'anni. Con la recente trasposizione cinematografica, l'interesse verso questo universo narrativo è cresciuto ulteriormente, rendendo il timing del lancio particolarmente strategico.

La doppia natura di oggetto da collezione e complemento d'arredo funzionale ne aumenta il valore percepito, giustificando l'investimento per chi cerca qualcosa di unico per personalizzare il proprio spazio.

Ecco i numeri del set:

Con il set "Fermalibri di Elphaba e Glinda", LEGO dimostra ancora una volta la propria capacità di evolversi oltre il tradizionale concetto di giocattolo, abbracciando le passioni adulte e trasformando i propri iconici mattoncini in oggetti che raccontano storie e arricchiscono gli ambienti domestici con un tocco di creatività e personalità.