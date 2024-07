LEGO Horizon Adventures racconterà la fine del mondo con toni adatti a bambini di 8 anni

LEGO Horizon Adventures, l'adattamento del popolare videogioco Horizon Zero Dawn (e dell'universo di Horizon Forbidden West), sta per arrivare su PlayStation 5, Nintendo Switch e PC.

Questa nuova versione, essendo un videogioco della saga LEGO, è però pensata per un pubblico più giovane, il che suggerisce subito una difficoltà: come raccontare a un pubblico di giovanissimi un franchise la cui premessa è che il mondo così come lo conosciamo è finito (e malissimo)?

Advertisement

James Windeler, narrative director di Guerrilla Games, ha spiegato in un'intervista a GamesIndustry.biz come il team abbia lavorato per rendere la trama accessibile ai giocatori più piccoli, alleggerendo un po' le rappresentazioni più cupe:

«Abbiamo cercato di mantenere il più possibile della storia originale. Molte delle cose che succedono nel mondo, come la distruzione del mondo precedente... beh, sono temi un po' pesanti per un bambini di otto anni. Per questo abbiamo dovuto trovare modi per tenere quegli elementi nella storia, essendo temi portanti di Horizon. Ma non è qualcosa sulla quale ci siamo adagiati: non ci sono alcune di quelle rivelazioni devastanti del primo gioco, come quelle grandi menti delle corporazioni che sono morte intorno a quel tavolo, o cose del genere».

Il gioco eviterà insomma di mostrare le rivelazioni più scioccanti presenti nel titolo originale, o se accennerà a questi temi lo farà in modo più soft, magari anche scherzoso – se possibile, chiaramente.

È un po 'quello che è stato fatto anche con la saga LEGO Star Wars, dove alcuni momenti tragici sono stati declinati sotto una nuova luce.

Nonostante i cambiamenti, Windeler ha sottolineato l'importanza di far sì che Lego Horizon Adventures «dia la sensazione di essere Horizon», in tutto e per tutto.

A tal proposito, è stato anche confermato che Ashly Burch e JB Blanc torneranno ufficialmente al lavoro anche su questo Horizon, rispettivamente nei panni di Aloy e di Rost.

LEGO Horizon Adventures arriverà entro quest'anno su PC, PS5 e Nintendo Switch. Ci sono state delle discussioni in merito alla decisione di non portare il gioco anche su Xbox, dove probabilmente la compagnia giapponese non vuole vedere uno dei suoi personaggi più iconici.

Se volete mettervi in pari con le avventure di Aloy, la rincorsa non è particolarmente lunga: potete recuperare Horizon Zero Dawn (uscito nel 2017) su PC o PS4 (o PS5 in retrocompatibilità), mentre Horizon Forbidden West vi attende a sua volta su PC, PS4 o PS5.