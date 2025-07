LEGO ha annunciato l'uscita di un modello che celebra l'era d'oro delle sale giochi, combinando l'estetica retrò con la magia della costruzione.

Il nuovo set LEGO 40805 Cabinato Arcade arriverà sugli scaffali virtuali e fisici il prossimo 1° agosto, puntando a conquistare un pubblico trasversale che va dagli adulti cresciuti con le prime console ai giovani appassionati di cultura vintage.

Quando un cabinato arcade nasconde un mondo

Non lasciatevi ingannare dalle apparenze: quello che sembra un semplice modellino di cabinato arcade cela in realtà un'esperienza di gioco molto più articolata. Il set, composto da 468 pezzi, si trasforma completamente quando viene aperto, rivelando una mini sala giochi completa di tutti gli elementi caratteristici: una postazione di gaming costruibile, un computer, un comodo divano e persino una minifigure LEGO pronta all'azione con tanto di telecomando tra le mani.

L'attenzione ai dettagli è evidente in ogni elemento, a partire dal sistema di inserimento delle monete LEGO che replica fedelmente il meccanismo dei cabinati originali. Inserisci la monetina nell'apposita fessura e questa verrà espulsa dal fondo, esattamente come accadeva nelle autentiche macchine da gioco che popolavano le sale giochi di tutto il mondo nei decenni passati.

LEGO

Il "monitor" della consolle con cui la Minifigure gioca all'interno del suo angolo personale mostra la schermata di uno dei più grandi successi arcade degli anni '80: SEGA OutRun, il leggendario gioco di corse che ha segnato un'epoca e conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.

Gli appassionati di lunga data riconosceranno immediatamente anche il riferimento a Junkbot, celebre minigioco in Flash che apparve sul sito ufficiale LEGO nei primi anni 2000.

Questo easter egg rappresenta solo uno dei tanti elementi nostalgici inseriti nel set, pensati per strizzare l'occhio ai fan di vecchia data sia del mondo videoludico che dell'universo LEGO.

Il design complessivo e la palette di colori scelti per il cabinato non sono casuali, ma richiamano deliberatamente l'estetica dei classici arcade, rendendo questo set un pezzo da collezione irrinunciabile per gli appassionati.

Viste le sue dimensioni contenute (16 cm di altezza, 11 cm di larghezza e 8 cm di profondità), il modello si presta perfettamente all'esposizione su scrivanie, mensole o all'interno di vetrinette dedicate.

L'eredità di un'icona: il legame con Pac-Man

Gli appassionati più attenti noteranno immediatamente come il set LEGO 40805 Cabinato Arcade sia ispirato a un altro set iconico: il set LEGO Icons 10323 PAC-MAN Arcade.

Le somiglianze tra i due modelli sono evidenti e intenzionali, a partire dal concetto della "stanza nascosta" all'interno della struttura principale, passando per il sistema di simulazione dell'utilizzo delle monete.

Entrambi i set condividono un'anima profondamente retrò e sono concepiti per suscitare emozioni nostalgiche in chi li costruisce. Questa continuità tematica dimostra come LEGO abbia individuato un filone particolarmente apprezzato dal pubblico adulto, sempre più rilevante nel mercato dei costruzioni.

A differenza del set dedicato a PAC-MAN però, il nuovo cabinato arcade si presenta come un modello più accessibile, sia in termini di prezzo (€ 39,99) che di complessità costruttiva, rendendolo appetibile anche per un pubblico più giovane, dai 12 anni in su.

Il set LEGO 40805 Cabinato Arcade sarà disponibile in esclusiva nei LEGO Store fisici e su LEGO.com a partire dal 1° agosto 2025, offrendo anche 300 punti LEGO Insiders a chi lo acquisterà. Un'esperienza di costruzione che unisce creatività e nostalgia, perfetta per chi desidera esporre un pezzo di storia videoludica costruito con i celebri mattoncini danesi.

Ecco i numeri del set:

Questo set rappresenta l'ennesima dimostrazione di come LEGO riesca a intercettare le passioni trasversali del suo pubblico, creando prodotti che parlano simultaneamente a diverse generazioni e uniscono il piacere della costruzione alla gioia del collezionismo tematico.

