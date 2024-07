L'autore di Stardew Valley promette: mai DLC a pagamento finché vivo

I contenuti scaricabili aggiuntivi, o DLC, sono da sempre un argomento piuttosto divisivo. Da un lato, permettono di estendere il ciclo vitale di un gioco, che può continuare a proporre qualcosa di nuovo rispetto a esaurirsi in breve. Dall'altro, nella maggior parte dei casi richiedono un pagamento aggiuntivo, che va a sommarsi a quanto un utente ha già pagato per il gioco base.

Questo di solito permette ai giocatori di riscoprire un gioco che magari avevano abbandonato – quando i DLC vengono lanciati dopo tempo rispetto al debutto del gioco, almeno – e dall'altro consente ai publisher di avere una coda lunga nella monetizzazione di un prodotto.

In mezzo a tutto questo, l'autore di Stardew Valley – ConcernedApe – ha fatto sapere sui suoi canali social che non intende proporre mai DLC a pagamento per il suo gioco, e che insomma il supporto di lungo termine per il suo amatissimo videogioco è tutto già incluso nell'acquisto una-tantum.

In risposta a un giocatore che lo ringraziava per i contenuti gratis proposti per Stardew Valley, l'autore ha scritto:

«Posso giurarlo sull'onore del nome della mia famiglia, non chiederò mai dei soldi per un DLC o un per un aggiornamento finché sarò vivo. Potete anche fare uno screenshot di questo messaggio e farmi vergognare se dovessi mai violare questo giuramento».

Insomma, se siete giocatori di Stardew Valley potete dormire sonni tranquilli: il supporto di ConcernedApe non sarà mai in discussione e non vi chiederà di rimettere mano al portafogli.

Un approccio in qualche modo simile anche a quello che abbiamo visto di recente con No Man's Sky, che ha accolto ulteriori nuovi contenuti gratis a ormai quasi un decennio dal suo debutto ufficiale.

Lanciato originariamente nel 2016, Stardew Valley è diventato un grande successo per la sua capacità di mescolare meccaniche gestionali, da farm sim e da gioco di ruolo.

È disponibile su PC, PS4, Xbox One, Switch e piattaforme mobile.