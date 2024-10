L'anti GTA poliziesco è già un successo, grazie a Steam Next Fest

Si è ufficialmente conclusa nelle scorse ore la Steam Next Fest, iniziativa che ha permesso agli utenti di provare gratuitamente centinaia di demo da giochi ancora in sviluppo.

Un'opportunità che molti sviluppatori indie scelgono di cogliere al volo per far scoprire al pubblico le proprie opere, ma da questi eventi emergono spesso degli evidenti "vincitori" in grado di conquistare numerosi consensi.

Per quest'edizione, sembra evidente che la demo che ha conquistato davvero tutti è stata quella di The Precinct, un sandbox sullo stile dei primi Grand Theft Auto che ci vedrà però nei panni di un poliziotto.

Una storia dunque ben diversa dalla serie Rockstar Games che ci fa vivere la vita dei criminali (trovate GTA V su Amazon) e con ben pochi riferimenti sul mercato videoludico: non esistono effettivamente tantissime produzioni che ci fanno vivere davvero la vita poliziesca.

E sembra che The Precinct sia riuscito a svolgere più che discretamente il proprio compito: come segnalato da PCGamesN, la demo gratuita ha infatti già ottenuto oltre 100mila download in appena una settimana, conquistando allo stesso tempo anche il 97% di recensioni positive su Steam.

Un vero trionfo dunque per la produzione di Fallen Tree Games, che ha conquistato positivamente anche la nostra Stefania Sperandio, come vi ha raccontato nel suo provato dedicato.

Il team di sviluppo sembrerebbe consapevole del successo ottenuto dalla propria demo e, anche se non è arrivato alcun comunicato ufficiale, pare abbia scelto di mantenerla disponibile sullo store anche dopo la fine dello Steam Next Fest.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, è infatti ancora possibile scaricarla dalla relativa pagina ufficiale: non possiamo che consigliarvi di provarlo il prima possibile e iniziare a tenere d'occhio quella che potrebbe essere un'altra sorpresa di questo 2024.

Al momento non è ancora disponibile una data d'uscita ufficiale per The Precinct, ma sappiamo che dovrebbe essere lanciato entro la fine del 2024.