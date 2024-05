L'anti-GTA dalla parte della polizia sembra notevole

Kwalee ha pubblicato un trailer di gameplay per il suo prossimo gioco poliziesco, che a conti fatti sembra un classico GTA con visuale dall'alto ma con una grafica moderna, ossia The Precinct.

Lasciando da parte GTA V (che trovate su Amazon), sono davvero pochi i giochi che si azzardano a competere con sua maestà Grand Theft Auto.

E se l'attesa per GTA 6 cresce, The Precinct - che vi avevamo fatto scoprire mesi fa - potrebbe soddisfare i giocatori in cerca di una versione unica del genere.

In questo trailer (via DSO Gaming) vediamo come potrebbe essere la nostra giornata di gioco nei panni di un poliziotto fresco di accademia. Trovate il filmato poco più in basso, nel consueto player dedicato.

In The Precinct, i giocatori dovranno ripulire la città, scoprire la verità su alcuni crimini irrisolti e lanciarsi in inseguimenti davvero veloci attraverso ambienti distruttibili, per un gioco sandbox d'azione dalle tinte neon-noir.

Ma non solo: i giocatori potranno pattugliare le strade e rispondere alle chiamate della polizia per combattere criminali piccoli e grandi. Inoltre, potranno scegliere le proprie tattiche in vari inseguimenti e sparatorie.

Secondo Kwalee, il gioco prevede crimini generati proceduralmente, che vanno dalle infrazioni al divieto di sosta alle sparatorie tra bande, oltre al fatto che offrirà un ciclo giorno/notte con meteo dinamico.

Da quello che sappiamo, Kwalee ha intenzione di rilasciare questo gioco nel corso dell'anno, su console e PC (o almeno questo è ciò che indica la pagina Steam). Vi terremo aggiornati.

Parlando del vero Grand Theft Auto, il CEO di Take-Two è da poco tornato a parlare della finestra di lancio di GTA 6, sottolineando che Rockstar Games sta cercando di raggiungere la «perfezione».

Del resto, se il gioco in uscita nel 2025 dovesse fallire, in un certo senso saranno guai per l'industria.