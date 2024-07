L'aggiornamento gratuito di The Sims 4 rompe il gioco

EA è molto brava ad aggiungere contenuti richiesti dai giocatori in The Sims 4 con update gratuiti del gioco base.

Del resto, il life-sim in questione (che trovate su Amazon) a quanto pare ha una community ancora molto appassionata.

Sfortunatamente, però, EA è anche molto brava a rompere il gioco con questi aggiornamenti, come dimostra l'ultimo update rilasciato nelle scorse ore (via Kotaku).

Poco dopo l'aggiornamento del gioco base del 23 luglio, infatti, molti giocatori si sono riversati sui social per segnalare alcuni gravi problemi.

Tra questi, l'impossibilità di visualizzare il menu di pausa, file di salvataggio mancanti e altro ancora, incluse vere e propria "ciglia fluttuanti".

A quanto pare, però, il nuovo aggiornamento ha aggiunto la possibilità di installare punti di balneazione arrotondati (prima si potevano costruire solo quelli quadrati).

Quindi sì, da questo momento potete dare alle vostre piscine un aspetto un po' particolare.

Ma non è tutto: EA ha inserito molte cose interessanti in quest'ultimo aggiornamento gratuito, che è stato rilasciato in concomitanza con il pacchetto di espansione Lovestruck (disponibile per 40 dollari).

Le cose più importanti incluse in quest'ultimo aggiornamento sono:

Limiti romantici - È possibile definire le condizioni in cui i Sims diventano gelosi.

Nascondere le relazioni - È ora possibile nascondere i Sim che non fanno parte del nucleo familiare dal pannello delle relazioni.

Titoli di relazione neutri dal punto di vista del genere

Ciglia, acconciature aggiornate e più stili di unghie

Piscine curve

Aggiornamenti del gioco in diretta, tra cui l'opzione “sicuro per lo streaming”, nuove opzioni per le storie di quartiere, un pannello di conversazione e altro ancora.

A parte le piscine "arrotondate", i giocatori sono entusiasti delle nuove opzioni CAS (Create-A-Sim), considerando in ogni caso che i modder sono da tempo all'avanguardia per quanto riguarda acconciature, trucco, unghie e altro ancora.

Il pacchetto di espansione The Sims 4 Lovestruck verrà lanciato ufficialmente domani, 25 luglio 2024, su PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, sistemi PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.

Parlando di life-sim, Life by You - ossia la risposta di Paradox al boom di The Sims - è stato da poco cancellato.