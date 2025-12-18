La lunga e accesa battaglia legale tra Sony e Tencent si è conclusa in modo tanto improvviso quanto definitivo. Il controverso Light of Motiram, titolo accusato di essere una copia fin troppo fedele di Horizon, è stato ufficialmente rimosso da Steam ed Epic Games Store a seguito di un accordo riservato tra le due aziende, che ha portato alla chiusura del caso.

La conferma arriva direttamente dai documenti depositati in tribunale nella giornata di mercoledì, dove le parti hanno comunicato l’interruzione del procedimento a causa di una confidential settlement, i cui dettagli non verranno resi pubblici. Un epilogo che, di fatto, sancisce la vittoria di Sony: l’obiettivo principale della causa era impedire che Light of Motiram arrivasse sul mercato, e così è stato.

Il gioco, sviluppato sotto l’egida di Tencent, era finito nel mirino dei legali PlayStation per essere stato definito un “clone servile” della saga Horizon, tanto da rischiare – secondo Sony – di danneggiare e svalutare il valore del brand. Dal canto suo, Tencent aveva risposto parlando di un tentativo di Sony di imporre un monopolio sulle convenzioni di genere, trasformando lo scontro in un caso emblematico sul confine tra ispirazione e plagio.

Fino a pochi giorni fa, la causa sembrava destinata ad arrivare in aula a gennaio, dopo mesi di botta e risposta sempre più duri. Proprio per questo, la conclusione anticipata sorprende, ma lascia intuire che la posizione di Tencent potesse essere più fragile del previsto. Oggi, infatti, le pagine ufficiali del gioco sui principali store PC risultano completamente rimosse, anche se il sito web del progetto è ancora online, almeno per il momento.

Il contesto rende il tutto ancora più interessante se si guarda al futuro del franchise Sony. Nelle ultime settimane è stato annunciato Horizon Steel Frontiers, MMO per PC e mobile sviluppato da NCSoft, che ha contribuito a chiarire quanto PlayStation sia intenzionata a difendere il proprio marchio su ogni fronte. Non è un segreto, inoltre, che Tencent avesse più volte proposto a Sony una versione mobile di Horizon, idee che – secondo l’accusa – sarebbero poi confluite in Light of Motiram dopo i rifiuti ricevuti.

Con la rimozione del gioco dagli store digitali, la sensazione è che Sony abbia ottenuto esattamente ciò che cercava sin dall’inizio: bloccare il progetto prima del lancio. Una chiusura rapida, silenziosa e senza ulteriori strascichi pubblici, che lascia pochi dubbi su chi esca realmente vincitore da questo scontro legale.