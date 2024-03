La voce di Geralt sta per tornare in un nuovo soulslike in 2D

Tails of Iron sta per ricevere un sequel a sorpresa. L'apprezzato RPG d'azione in 2D uscito nel 2021 avrà quindi un seguito.

Odd Bug Studio e Unusual Label hanno infatti annunciato Tails of Iron 2: Whiskers of Winter.

Come riportato anche da PushSquare, si tratta di un soulslike a scorrimento orizzontale proprio come il primo capitolo, totalmente disegnato a mano.

Il primo trailer - che trovate poco sotto - conferma l'uscita nel corso del 2024 su PlayStation, Xbox, Switch e PC via Steam ed Epic Games Store, anche se manca ancora una data esatta.

Tails of Iron 2: Whiskers of Winter vedrà la partecipazione del grande Doug Cockle, conosciuto al mondo come la voce originale di Geralt di Rivia nei vari capitoli della serie di The Witcher (che trovate su Amazon).

Da quello che è possibile intuire, Cockle sarà la voce narrante che accompagnerà le nostre scorribande in Whiskers of Winter.

La descrizione ufficiale del gioco recita:

Proprio quando i Ratti del Sud iniziano a riprendersi dalla grande guerra tra Roditori e Rane, al Nord si risveglia un antico male innominabile: ali nere come la morte, zanne affilate come l'acciaio e una sete di sangue che può competere solo con la loro insaziabile fame... di vendetta. Nei panni di Arlo, giovane erede del Guardiano delle Lande, attraversa i vasti e innevati territori del Nord nell’epica missione di sconfiggere le Ali Nere una volta per tutte. Affronta bestie enormi. Riunisci clan in contrasto. Migliora il tuo insediamento. E scopri un terribile segreto su sangue e corona... L'epoca degli eroi è finita. Al Regno serve un guerriero, forgiato dal Nord e imperturbabile come la neve che sommerge queste terre. Un ratto... scolpito nel ferro. E così, una nuova storia comincia.

