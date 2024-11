La voce di Adam Jensen torna a parlare del Deus Ex cancellato: «Hanno sbagliato»

Sono ormai passati più di 8 anni dalla pubblicazione di Deus Ex Mankind Divided, ultimo capitolo dell'ibrido tra sparatutto in prima persona e gioco di ruolo ambientata in un futuro distopico e particolarmente apprezzata dai fan di lunga data.

La recente acquisizione dell'IP da parte di Embracer sembrava aver aperto le porte a nuovi capitoli della saga, dopo che Square Enix aveva ammesso di non essere interessata a proseguire la serie con nuovi capitoli.

Ed effettivamente all'inizio c'era davvero un sequel in lavorazione, ma il gruppo ha poi deciso di cancellarlo all'improvviso, licenziando quasi 100 sviluppatori in un colpo solo.

Elias Toufexis, doppiatore che ha interpretato il protagonista Adam Jensen in Human Revolution e nel suo sequel Mankind Divided (che trovate su Amazon), ha parlato più volte pubblicamente del suo desiderio di veder tornare la saga.

Motivo per cui è comprensibile che non abbia ancora digerito la cancellazione del sequel programmato, motivo per il quale ha mandato una frecciatina a Embracer nel suo profilo ufficiale X:

«Ho avuto ruoli importanti in progetti estremamente popolari. Star Trek, Supernatural, eccetera. Durante i Comicon e le convention, sapete per quale personaggio mi vengono chiesti più spesso gli autografi? Adam Jensen in Deus Ex. Penso che Embracer Group abbia sbagliato su questo».

Il riferimento di Toufexis è ovviamente relativo alla gestione dell'intero franchise, oltre che alla cancellazione del sequel in sviluppo: trovate il post originale al seguente indirizzo.

Difficile non essere d'accordo con il suo pensiero: ancora oggi ci sono tantissimi fan desiderosi di vedere nuovi capitoli o rimasterizzazioni di Deus Ex, con diversi utenti che hanno dato ragione al doppiatore nei commenti.

Vedremo se Embracer sceglierà di tenere conto di questi aspetti, con la speranza che in futuro possa decidere di riprovarci e realizzare un nuovo capitolo.

Ricordiamo che, quando il nuovo capitolo era in lavorazione, Toufexis aveva ammesso di non essere stato contattato da nessuno al riguardo.

È possibile che un eventuale nuovo capitolo possa dunque decidere di cambiare protagonista, ammesso che alla fine si faccia davvero qualcosa.