Il nuovo Deus Ex è in sviluppo? Adam Jensen non sa nulla

Deus Ex ha recentemente trovato una nuova casa sotto Embracer Group, dopo che la holding negli scorsi mesi ha deciso di acquisire numerose IP da Square Enix, tra le quali emerge in particolar modo anche Tomb Raider.

La saga ibrida sci-fi è ormai ferma ai box dallo scorso 2016, ovvero da quando venne rilasciato sul mercato Deus Ex Mankind Divided (lo trovate su Amazon), che ha proseguito le avventure del carismatico Adam Jensen.

Advertisement

Le ultime novità per un possibile ritorno risalgono allo scorso anno, quando era emerso che un nuovo capitolo potrebbe già essere in sviluppo: l'obiettivo sarebbe quello di fare concorrenza a Cyberpunk 2077, ma per l'effettivo lancio potrebbe volerci davvero tanto tempo.

Le tempistiche sarebbero così distanti che perfino Elias Toufexis, la voce di Adam Jensen, ha ammesso di non avere alcuna idea di quale sarà il futuro della serie e di non essere stato chiamato da nessuno in casa Eidos (via PC Gamer):

«Per quanto sia felice di essere impegnato, vorrei esserlo ancora di più per un nuovo Deus Ex. Non ho alcun NDA per Deus Ex perché nessuno mi ha contattato al riguardo. Davvero».

Ovviamente questo non significa che non ci sia alcun nuovo capitolo in sviluppo: Eidos potrebbe infatti aver deciso di non proseguire la saga di Adam Jensen per affidarsi a un nuovo protagonista, oppure la produzione sarebbe ancora così arretrata da non essere ancora neanche arrivati a pensare al consueto casting dei ruoli.

Considerando però che Adam Jensen è un personaggio particolarmente apprezzato dai fan e che il finale di Mankind Divided lasciava spazio per la conclusione della sua trilogia, sarebbe davvero un peccato pensare a un nuovo inizio.

Non possiamo che augurarci che venga fatta chiarezza il prima possibile, pur lasciando al team di sviluppo tutto il tempo necessario per lavorare: vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che Embracer aveva ribadito di aver effettuato queste acquisizioni dopo aver notato il grande potenziale per remake, sequel, spin-off e tanto altro: perché il ritorno di Deus Ex diventi ufficiale, potrebbe dunque essere solo questione di tempo.