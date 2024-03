La serie TV di Among Us accoglie Ashley Johnson a Elijah Wood (e non solo!)

Anche Among Us sarà una serie TV, in quel filone di produzioni multimediali che stanno sempre più prendendo spunto dal mondo videoludico, e stavolta con un cast davvero straordinario.

Il titolo multiplayer ha avuto una vita davvero peculiare, tornando in auge in maniera clamorosa durante il periodo del lockdown per la pandemia da Covid-19, fino ad arrivare ad essere un videogioco indie con tanto di merchandise ufficiale (lo trovate su Amazon).

Come riporta Variety in esclusiva, Among Us arriva in TV con attori del calibro di Ashley Johnson e Elijah Wood.

La serie animata in lavorazione presso CBS Studios ha svelato i primi nomi, di una serie che verrà completata, degli attori che andranno a dare la voce ai piloti spaziali alla ricerca dei compagni di viaggio "sus".

Randall Park (“Always Be My Maybe”, “Fresh Off the Boat”), Yvette Nicole Brown (“Community”, “La strana coppia”), Elijah Wood (“La trilogia del Signore degli Anelli”, “Wilford”) e Ashley Johnson ("The Last of Us", "Blindspot") presteranno le loro voci all'adattamento animato di Among Us.

Variety riferisce che la serie è in sviluppo da giugno 2023, da parte di CBS Eye Animation Productions e Innersloth, lo studio di sviluppo originale di Among Us. Titmouse (“Big Mouth”, “Star Trek: Lower Decks”) fungerà da studio di animazione per la serie.

Dopo l'annuncio arriva quindi la prima parte del cast completo, anche se al momento non abbiamo una data di uscita definitiva per lo show.

La trama ufficiale, per quanto ne sappiamo finora, sarà anche molto fedele al concept originale del gioco:

«I membri del tuo equipaggio sono stati sostituiti da un mutaforma alieno intento a causare confusione, sabotare la nave e uccidere tutti. Sradicate l’Impostore o cadrete vittima dei suoi disegni omicidi.»

A questo punto non possiamo che aspettare un primo trailer per lo show, così come per quello di Minecraft che avrà un cast altrettanto importante.