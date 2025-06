Dopo l’ultimo trailer rilasciato durante lo State of Play di Sony, i fan di James Bond si sono scatenati online: chi interpreta il giovane 007 in First Light?

Secondo molti utenti, il volto dietro al nuovo agente segreto sarebbe quello di Patrick Gibson, noto per il ruolo in Dexter: New Blood.

Il trailer ha mostrato un Bond insolitamente giovane, appena uscito dalla Royal Navy e in procinto di conquistarsi lo status da agente doppio zero. Ma bastati pochi minuti dopo la trasmissione perché Reddit venisse invaso da teorie.

Una delle più accreditate? «Ho capito che era lui dal primo sorrisetto sporco», scrive un utente. Altri confermano: «Appena l’ho visto, ho pensato a Dexter», oppure «Quel volto mi era familiare, ci ho messo un attimo e ho urlato ‘DEXTER’».

Il diretto interessato, Patrick Gibson, ha 30 anni, appena qualche anno in più del Bond ventiseienne che vedremo nel gioco. L’attore irlandese ha già una carriera solida alle spalle: Shadow and Bone, The OA, The Tudors, ma è il ruolo da protagonista in Dexter: Original Sin a renderlo particolarmente riconoscibile.

Per ora, IO Interactive non ha confermato ufficialmente il suo coinvolgimento, e Gibson non ha rilasciato dichiarazioni.

Nel frattempo, la sinossi ufficiale del gioco promette un'avventura ricca di azione e scelte narrative, con un Bond capace di affrontare le situazioni con il suo classico mix di astuzia, charme e, quando serve, forza bruta.

Il trailer lo mostra in piena forma: battute secche, sangue freddo e carisma da vendere — tutto ciò che ci si aspetta dal personaggio. Se davvero sarà Patrick Gibson a vestire i panni del nuovo James Bond digitale, IO Interactive (autori anche della serie Hitman, che trovate su Amazon) potrebbe aver fatto una scelta azzeccata.

L’attore ha il volto giusto, l’esperienza per reggere la pressione e il tipo di ambiguità che serve per un Bond agli inizi. Certo, senza conferme ufficiali tutto resta nel campo delle ipotesi, ma in un mondo dove ogni dettaglio viene smontato al frame, è difficile che la community si sbagli.