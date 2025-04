La scena più attesa di The Last of Us S2 sarebbe vicina: «Non posso farcela»

Un nuovo teaser pubblicato da HBO ha scatenato il panico tra i fan di The Last of Us Stagione 2.

In soli 11 secondi, il video anticipa uno dei momenti più controversi e devastanti del secondo capitolo videoludico di Naughty Dog (che trovate su Amazon).

Sappiamo già che la serie potrebbe includere una delle sequenze più scioccanti di sempre, ma anche saltarla a piè pari.

Ora, il teaser ha gettato nuove ombre su quella che promette di essere una scena realmente sconvolgente (attenzione, da ora seguono spoiler sul gioco e non solo).

L’inquadratura di una mazza da golf, un Joel visibilmente scosso, orde di infetti alle porte di Jackson e lo sguardo gelido di Abby bastano a far tremare anche i veterani della saga.

Abby, interpretata da Kaitlyn Dever, è infatti pronta a vendicarsi per quanto accaduto all’ospedale delle Lucciole, e nel teaser la vediamo afferrare un oggetto che i fan riconoscono fin troppo bene — una mazza da golf.

Per chi conosce The Last of Us Part II, il riferimento è chiaro e doloroso, visto che è proprio in quel momento che la giovane ucciderà Joel senza pietà. È un colpo emotivo che ha segnato profondamente il videogioco, e che ora si prepara a lasciare il segno anche nella serie TV.

Sui social, le reazioni non si sono fatte attendere. C’è chi si rifugia dietro GIF di gatti impauriti, chi scrive «Non posso farcela» e chi paragona ciò che sta per accadere alla scena del Red Wedding de Il Trono di Spade.

Il paragone non è esagerato: stiamo parlando di uno dei momenti più divisivi della storia recente dei videogiochi, e ora è pronto a tornare, più crudo e reale che mai, su schermo.

Che HBO e gli autori Craig Mazin e Neil Druckmann abbiano deciso di non tirarsi indietro e includere questo snodo narrativo è una scelta coraggiosa. Ma anche giusta. Per quanto dolorosa, questa scena è il cuore pulsante dell’evoluzione di The Last of Us Part II.

Prepariamoci a rivivere una tragedia già scritta, e speriamo che stavolta il pubblico riesca a separare i personaggi dagli attori. Nel mentre, recuperate la mia recensione senza spoiler di tutta la seconda stagione.