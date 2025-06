Adi Shankar, il produttore dietro le serie animate Castlevania e Devil May Cry su Netflix, ha svelato di aver acquisito i diritti per realizzare un adattamento animato di Duke Nukem.

Ma attenzione: non i diritti videoludici, bensì quelli legati all’animazione, acquistati direttamente da Gearbox. E a quanto pare, ha intenzione di trattare il personaggio con lo stesso spirito anarchico e irriverente che lo ha reso famoso (i giochi li trovate su Amazon).

In un’intervista con Esquire, Shankar ha confermato: «Ho videogiochi in produzione. Ovviamente, altro Devil May Cry. Mi stanno contattando con varie IP e aziende che vogliono lavorare con me. Ho comprato i diritti di Duke Nukem. Non i diritti videoludici, ma li ho comprati da Gearbox.»

Quando gli è stato chiesto che forma prenderà questo progetto su Duke Nukem, la risposta è stata in perfetto stile Shankar: «È un dito medio a tutti. Quando Duke Nukem esplose, un sacco di persone cercarono di trasformarlo in un brand, quando in realtà era solo un dito medio. Duke Nukem non può essere fatto da una corporation, perché nel momento in cui una corporation lo fa, non è più Duke Nukem. Non ho intenzione di farmi dire cosa fare, stavolta.»

Shankar non è nuovo a questo tipo di approccio “ribelle”: il suo curriculum vanta il cosiddetto Bootleg Universe, con reinterpretazioni dark e non ufficiali di franchise come The Punisher, Venom e persino i Power Rangers.

Se consideriamo l’anima provocatoria e sopra le righe di Duke Nukem, affidarlo a una figura come Shankar potrebbe essere la scelta perfetta per un ritorno in grande stile.

Dopo anni di silenzio e progetti cancellati, il leggendario eroe da sparatutto potrebbe finalmente avere la rivincita che merita e senza peli sulla lingua.

Restando in tema, da poco è stata confermata una Stagione 2 per Devil May Cry su Netflix, la quale avrebbe già mostrato Dante (con tanto di sorpresa).