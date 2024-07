La nuova patch di Elden Ring non ha ancora risolto i problemi più gravi

Shadow of the Erdtree è uno dei videogiochi più caldi del momento, e per questo motivo FromSoftware sta facendo molta attenzione a fare in modo che Elden Ring funzioni nel migliori dei modi.

Almeno ci prova, e ce la mette sicuramente tutta, perché la nuova patch pubblicata poche ore fa non è ancora riuscita a sistemare i problemi tecnici soprattutto su PC (e non solo).

La patch 1.12.3 è arrivata nella mattinata di oggi, con una serie di cambiamenti alle armi e alcuni boss che FromSoftware ha implementato a vari giorni dall'uscita di Shadow of the Erdtree (che trovate su Amazon).

non è ancora questo l'aggiornamento che dovrebbe andare a risolvere i problemi di bilanciamento dei boss di Shadow of the Erdtree, e non è neanche quello che metterà a posto il gioco dal punto di vista tecnico.

Come riporta Polygon, infatti, la community di tutto il mondo sta notando che non c'è assolutamente nessun cambiamento al frame rate instabile, tra le tante cose, che i giocatori PC e console hanno sperimentato nelle ultime settimane.

«Per me è assolutamente assurdo che invece di correggere le prestazioni continuino a raccomandare soluzioni placebo», hanno dichiarato alcuni utenti sulle piattaforme online.

Effettivamente, FromSoftware ha continuato solo a fornire degli stratagemmi non definitivi, e non c'è ancora una soluzione ai problemi prestazionali.

Una cosa su cui alcuni hanno ironizzato, cercando di sfogare la frustrazione: «Problemi di prestazione? Pensiamo che tu sia tu, sì. Ora vai avanti e fai cose che nessun altro gioco richiede, perché è colpa del tuo PC/PS5.»

Tra i fix, infatti, c'è la necessità di ricostruire il database di gioco tramite le opzioni del menù home, e addirittura la disattivazione di software esterni per il mouse su PC, che sembrano decisamente assurdi rispetti ai problemi originali relativi allo stuttering e al frame rate che non si mantiene stabile.

Vediamo se FromSoftware riuscirà a mettere una pezza alla situazione, mentre i giocatori stanno facendo qualsiasi cosa possibile per rompere il gioco in altri modi.