La nuova esclusiva Switch è già disponibile gratis in prova

Nintendo ha svelato un nuovo omaggio gratuito a sorpresa per tutti i fan su Switch: da questo momento potete infatti scaricare una versione demo di Pikmin 4, in vista del lancio ufficiale.

Ricordiamo che il quarto capitolo dell'adorabile saga strategica uscirà ufficialmente il 21 luglio 2023 (potete prenotarlo su Amazon): manca dunque meno di un mese all'uscita di un capitolo particolarmente atteso dagli appassionati, a distanza di 10 anni dall'uscita originale del terzo episodio.

Un'uscita su cui Nintendo ha deciso di puntare fortemente per coprire la fascia estiva: per questo motivo, la casa di Kyoto ha deciso di rilasciare una speciale versione dimostrativa, già scaricabile da adesso senza alcun costo aggiuntivo.

Nella demo potrete provare i primi momenti dell'avventura, avendo poi la possibilità di trasferire i progressi alla versione completa del gioco: un'ottima opportunità per chiunque fosse curioso di vederlo in azione.

Per celebrare l'evento, Nintendo ha anche rilasciato un nuovo trailer ufficiale overview, che vi allegheremo qui di seguito:

Ma la demo offre anche un bonus molto interessante per Pikmin Bloom, lo spin-off mobile realizzato dagli autori di Pokémon GO: dopo aver completato la demo di Pikmin 4, potrete dirigervi al seguente indirizzo per riscattare il costume "Occin e me", con cui vestire il vostro Mii come se stesse cavalcando il tenero compagno a due zampe.

Ricordiamo che nel quarto capitolo della saga ci sarà una novità assoluta: per la prima volta, sarete voi a creare il vostro personaggio personalizzato, invece di interpretare il Capitano Olimar o un altro eroe predefinito.

Nel frattempo, per ingannare l'attesa, segnaliamo anche che Nintendo ha già pubblicato a sorpresa Pikmin 1+2, una raccolta dei primi due capitoli su Switch.

In un nostro speciale dedicato, vi raccontiamo perché dovreste giocarli (o ri-giocarli) e come mai adesso possono essere perfino apprezzati meglio, se non "capiti".