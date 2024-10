La nostalgia di Sparking Zero ha spazzato via Dragon Ball FighterZ

Sapevamo tutti che Dragon Ball Sparking Zero avrebbe fatto breccia nel mondo dei videogiocatori, che siano fan di Dragon Ball o meno, ma i risultati paragonati a FigtherZ sono davvero assurdi.

Già solo nelle prime 24 ore, Dragon Ball Sparking Zero ha avuto un impatto devastante sul mercato: il gioco ha superato i 3 milioni di unità vendute in tutto il mondo in sole 24 ore dal debutto, quindi tra l'11 e il 12 ottobre scorsi.

Advertisement

E, soprattutto nel confronto con il ben più tecnico Dragon Ball FighterZ (lo trovate su Amazon), la nuova produzione videoludica tratta dall'immortale manga di Akira Toriyama brilla come l'aura di un Super Saiyan.

Come riporta il giornalista Chris Dring nell'ultima puntata del podcast di Games Industry, Sparking Zero ha venduto il 140% in più rispetto a Dragon Ball FighterZ nello stesso periodo in Europa.

Il picchiaduro di Arc System Works era il videogioco di Dragon Ball con le vendite più veloci di sempre, e Sparking Zero lo ha surclassato in maniera più che evidente.

Non che sia una grande sorpresa visto quanti fan orfani della serie Budokai Tenkaichi c'erano ad attenderlo, ma queste numeriche sono francamente impressionanti.

Il gameplay nostalgico alla fine ha premiato la scelta di Bandai Namco di riportare in auge il franchise, con buona pace di Arc System Works e dei picchiaduro più tecnici.

Nella recensione, infatti, abbiamo evidenziato che si tratta di un vero e proprio «simulatore di Dragon Ball» pensato per i fan della celebre saga di Akira Toriyama.

Tutto questo anche se ci sono delle mancanze che i fan stanno facendo già notare in queste ore. Ma i fan sanno essere pazienti. Gli stessi fan che, nel frattempo, hanno già cominciato a moddare il titolo in maniera importante proprio come si faceva in passato, con personaggi assurdi e combattimenti fuori di testa.