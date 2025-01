La "Nintendo PlayStation" potrebbe tornare in vita, davvero

Se anche voi, come me, avete un debole per le console rétro, questa notizia vi farà battere il cuore: qualcuno sta ricreando il leggendario SNES CD, il progetto mai completato nato dalla collaborazione tra Nintendo e Sony.

Sembra un’utopia, ma potrebbe davvero diventare realtà. Per chi non lo sapesse, il SNES CD doveva essere un’espansione del Super Nintendo basata sui CD-ROM, sviluppata da Nintendo e Sony nei primi anni ’90. Sì, una sorta di "Nintendo PlayStation".

Tuttavia, il progetto venne cancellato nel 1992. Da lì, le strade delle due aziende si divisero: Nintendo collaborò con Philips (da cui nacquero i famigerati giochi del CDi), mentre Sony trasformò quell’esperienza nel lancio della sua prima PlayStation (che trovate in versione Classic su Amazon).

Adesso, un modder noto come Cosam the Great sta lavorando per riportare in vita quel progetto abbandonato, come segnalato anche da DSO Gaming.

Dopo aver creato una scheda personalizzata per il SEGA Neptune, Cosam ha ricostruito il PCB del SNES CD e punta a renderlo una realtà funzionante, come potete vedere anche voi grazie al video che trovate poco sopra.

Certo, c’è un piccolo dettaglio: esiste un solo gioco creato per il SNES CD. Questo significa che, anche se il progetto venisse completato, avrebbe un’utilità limitata per la maggior parte dei collezionisti rétro.

Ma l’idea è affascinante. Potrebbe persino aprire la strada a nuovi giochi indie progettati appositamente per il SNES CD o, perché no, a porting di titoli famosi del CDi, come Night Trap.

Come concetto, è davvero incredibile. Anche se non credo che acquisterò mai uno SNES CD, penso che un progetto così audace meriti tutta la visibilità possibile.

Insomma, tra il revival del SNES CD e l'annuncio ormai imminente per Switch 2 (di cui è sbucato il presunto logo ufficiale poche ore fa), il momento per Nintendo sembra davvero d'oro.