La magia del Natale ora è anche in Red Dead Redemption 2

Per chi sta cercando un tocco di magia natalizia in Red Dead Redemption 2, arriva una mod che trasforma il mondo selvaggio di Rockstar in un incantevole paesaggio invernale.

Non è la prima volta che il celebre titolo ambientato nel Far West (che trovate su Amazon a prezzo basso) viene moddato dai fan, ma ora si è creato qualcosa di unico, visto il clima invernale.

No, non parliamo di una revisione tecnica in senso stretto, ma qualcosa in grado di donare un po' più di "Natale" al tutto.

Sebbene la neve faccia già parte della scena durante il prologo nel Grizzly Mountains, questa mod copre l'intera mappa con un soffice manto bianco, creando un'esperienza immersiva e completamente nuova (via Destructoid).

Chiamata Snow – The Definitive Singleplayer Snow Mod, realizzata dall'utente RichardHertz su Nexus Mods, questa mod dona al mondo di Red Dead Redemption 2 un'atmosfera invernale unica.

I paesaggi sono completamente ricoperti di neve, i laghi sono ghiacciati, e i cicli climatici personalizzati rendono ogni partita un'avventura fresca e magica.

Non solo, anche la temperatura del mondo è influenzata, il che significa che Arthur Morgan dovrà vestirsi adeguatamente per evitare effetti negativi sul suo stato, aggiungendo una sfida in più.

Uno degli aggiornamenti più interessanti riguarda Saint Denis, che non solo è coperta di neve, ma è anche decorata con abbellimenti natalizi che la rendono perfetta per l'atmosfera festiva.

La mod è compatibile con altre modifiche meteo esistenti, quindi non dovrai preoccuparti di problemi di compatibilità.

L'unico piccolo difetto riguarda i personaggi non giocanti, che non indossano abiti invernali, un dettaglio che può minare leggermente l'immersione.

Ma se riesci a fare finta di nulla, Snow – The Definitive Singleplayer Snow Mod è senza dubbio la mod invernale migliore per Red Dead Redemption 2.

