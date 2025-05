La direttrice di Avowed ha lasciato Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment ha perso Carrie Patel, responsabile di Avowed, che approderà all'interno dell'ecosistema di Netflix Games.

In Obsidian, Patel ha ricoperto ruoli fondamentali, tra cui narrative co-lead e senior narrative designer, lavorando per 12 anni su progetti come Pillars of Eternity The Outer Worlds.

Patel è stata la figura chiave dello sviluppo narrativo di diversi titoli della storia di Obsidian, tra cui ovviamente Avowed, ma nella giornata di oggi ha annunciato di aver lasciato lo studio di sviluppo e Xbox Game Studios per una nuova avventura professionale.

Da ora, Carrie Patel sarà infatti game director per Night School Studio, uno dei tanti team parte di Netflix Games.

La notizia arriva direttamente da un post pubblicato da Patel su LinkedIn, dove conferma il passaggio e ringrazia per l’esperienza maturata negli ultimi dodici anni.

Night School è il team noto per l’acclamata serie Oxenfree e il suo seguito, Oxenfree II: Lost Signals. Al momento non è noto su quale progetto stia lavorando Patel, dal momento che lo studio non ha ancora annunciato ufficialmente nuovi giochi in cantiere.

Per altro, c'è da dire che la situazione di Night School è particolare perché è stato uno dei tanti team in cui Netflix ha avviato licenziamenti importanti. Sarà importante capire quindi il futuro di Carrie Patel e dell'intero studio, in questa situazione non certo semplicissima da gestire.

Intanto, Obsidian continua a essere al lavoro su The Outer Worlds 2, che sarà diretto da Brandon Adler. Del titolo si sa ancora poco, ma è senz'altro promettente visto il pedigree dello studio: ecco le poche informazioni al riguardo.