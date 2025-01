La dashboard più bella di sempre in una console? I giocatori non hanno dubbi

Vi siete mai domandati quale sia la dashboard – ossia l'interfaccia che vi accoglie all'accensione, pronta per l'avvio di un gioco – più bella con la quale vi siate mai confrontati su console?

Il curioso quesito è comparso tra le pagine del forum di ResetEra, e devo dire che le risposte sono state piuttosto interessanti. Secondo la maggior parte dei giocatori intervenuti, infatti, la XMB sarebbe la miglior dashboard console di sempre.

Si tratta dell'interfaccia proposta ai suoi tempi da PS3, che proponeva un elenco orizzontale di icone su uno sfondo minimale dai colori personalizzabili. Una volta selezionata l'icona, in verticale era possibile sfogliarne le diverse voci. Andando nella colonna dei giochi, ad esempio, era possibile vedere i giochi impilati in verticale, mentre muovendosi a destra o sinistra ci si spostava su altre schermate della console.

A renderla questa UI particolarmente apprezzata dai giocatori c'è il fatto che fosse personalizzabile (si potevano modificare i temi delle icone, i colori e lo sfondo), ma non solo: molti citano anche l'immediatezza d'utilizzo e l'assenza di banner pubblicitari che vogliono sponsorizzare prodotti comparsi sullo store digitale della console, come magari accade oggi – tra banner che rimandano a Plus, o a Game Pass.

Altri, anche più nostalgici, fanno invece il nome della dashboard di Nintendo Wii, caratterizzata dai suoi colori chiari e dai rettangoli dagli angoli smussati, che andavano premuti come veri e propri pulsanti su un sito per navigare tra le diverse sezioni.

Viene citata da qualcuno anche la dashboard di PSP, che non a caso era basata sulla XMB di PS3, mentre altri affermano di apprezzare le dashboard odierne delle console, ma di odiare solo la presenza dei banner degli store.

Anche l'interfaccia finale di Xbox 360, ricca di riquadri spigolosi che in un certo senso si rifanno alla logica di Windows, ha avuto qualche menzione.

La più amata, comunque, emerge essere proprio XMB: possiamo quindi dire che il design minimale e pulito vince sulla ricchezza (a volte forse troppo "piena") delle schermate che ci accolgono sulle console odierne.

Personalmente, devo dire che amo molto anche l'interfaccia di SteamOS su Steam Deck, che permette in un colpo d'occhio di vedere subito le copertine dei propri giochi più recenti, di sapere quanto ci si sta giocando e di accedervi senza perdere tempo in troppi fronzoli.