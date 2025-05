Kojima a quanto pare ha già preparato il suo "testamento"

Hideo Kojima, una delle menti più visionarie e controcorrente del mondo videoludico, ha recentemente condiviso un pensiero toccante e profondo sul futuro della sua eredità creativa.

In un’intervista concessa alla rivista Edge, il creatore di Metal Gear Solid e Death Stranding 2 (che trovate in preordine su Amazon) ha rivelato di aver consegnato alla sua assistente personale una chiavetta USB contenente tutte le sue idee, definendola una sorta di testamento.

«Ho dato una chiavetta USB con tutte le mie idee alla mia assistente – una sorta di testamento», ha spiegato Kojima.

«Forse potrebbero continuare a creare qualcosa anche dopo che non ci sarò più, qui a Kojima Productions. Questa è una mia paura: cosa succederà allo studio dopo la mia morte? Non voglio che si limitino a gestire solo le IP esistenti.»

Il leggendario game designer, che ha compiuto 60 anni nel 2023, ha raccontato anche di un momento delicato vissuto durante la pandemia di COVID-19, quando si è ammalato gravemente.

«Fino a quel momento non mi sentivo vecchio,» ha detto. «Pensavo che avrei potuto creare per tutta la vita. Ma poi mi sono ammalato, e non riuscivo più a creare nulla. In quel periodo tante persone attorno a me sono venute a mancare. Sono stato costretto a confrontarmi con la morte. Forse mi restano solo dieci anni per fare videogiochi o film?»

Eppure, la passione brucia ancora fortissima. Kojima ha ribadito che vuole continuare a creare “fino alla fine”, e recentemente ha anche accennato a un’idea folle per un gioco dove il protagonista invecchia nel tempo, diventando più saggio ma anche fisicamente più debole: «Nessuno lo comprerebbe», ha scherzato.

Kojima non è solo un autore di videogiochi: l’idea che stia già pensando al dopo, e che abbia lasciato in eredità le sue idee sotto forma di una chiavetta USB, è romantica, malinconica e tremendamente umana.

C'è qualcosa di profondamente poetico nel fatto che, anche nella consapevolezza della propria mortalità, voglia assicurarsi che il suo spirito creativo possa vivere ancora. È come se avesse creato una capsula del tempo per le generazioni future di creativi.

Personalmente, spero che non serva presto — ma sapere che c'è quel "testamento creativo" mi fa pensare che la sua eredità andrà ben oltre i suoi giorni. E che magari, un giorno, giocheremo a un “A Hideo Kojima Game” postumo, con un protagonista che invecchia, dimentica, si reinventa. Come noi.