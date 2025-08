Il successo straordinario di Kingdom Come: Deliverance 2 (qui trovate la nostra recensione) ha riacceso l'interesse per il capitolo originale della saga medievale di Warhorse Studios, ma ha anche messo in evidenza i limiti tecnici che affliggono ancora oggi la prima opera su console.

Mentre i giocatori si immergono nelle nuove avventure di Enrico di Skalitz, molti stanno riscoprendo il titolo che ha dato vita a questa ambiziosa serie, scontrandosi però con prestazioni tutt'altro che ottimali, specialmente su PlayStation 4.

La situazione potrebbe però cambiare molto presto, grazie a quello che sembra essere un aggiornamento per le console di "nuova" generazione.

Le prime indiscrezioni sono arrivate da PlayStation Game Size, un account Twitter che in passato aveva anticipato correttamente l'arrivo della versione nativa per PS5 di Cyberpunk 2077.

Secondo questa fonte, una versione PlayStation 5 di Kingdom Come: Deliverance sarebbe già in lavorazione e potrebbe vedere la luce nel prossimo futuro.

La risposta di Warhorse Studios non si è fatta attendere, anche se è arrivata in forma criptica. Quando un utente ha chiesto direttamente informazioni su una possibile versione nativa per PS5, l'account ufficiale di Kingdom Come ha risposto utilizzando semplicemente l'emoji degli occhi.

Un segnale che, pur non costituendo una conferma ufficiale, lascia intendere che qualcosa sia effettivamente in movimento.

Kingdom Come: Deliverance ha sempre sofferto di problemi prestazionali sulle console, con la versione PlayStation 4 che presenta framerate instabili e tempi di caricamento particolarmente lunghi.

Il gioco, ambientato nella Boemia del XV secolo, è tecnicamente ambizioso e richiede risorse considerevoli per gestire i suoi vasti paesaggi aperti e i complessi sistemi di simulazione. Un aggiornamento per le console current-gen rappresenterebbe quindi un'opportunità importante per offrire finalmente l'esperienza che gli sviluppatori avevano immaginato.

Il tempismo di queste voci non è casuale. Il lancio di Kingdom Come: Deliverance 2 ha portato la serie sotto i riflettori internazionali, competendo per l'attenzione del pubblico con titoli come Monster Hunter Wilds e il recentemente annunciato Clair Obscur: Expedition 33.

Questa rinnovata popolarità rende ancora più evidente la necessità di modernizzare il primo capitolo per renderlo accessibile a una nuova generazione di giocatori.