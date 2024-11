Killzone 2 diventa "next-gen", grazie ai fan

Il popolare canale YouTube "Bang4BuckPC Gamer" ha pubblicato un video che mostra il classico Killzone 2 in esecuzione su PC tramite l'emulatore PS3 RPCS3, utilizzando un processore AMD Ryzen 7 9800X3D e una scheda grafica NVIDIA RTX 4090.

Con Horizon (che trovate su Amazon) Guerrilla non sembra infatti essere intenzionata a tornare alla serie di FPS.

Difatti, il team sente di aver definitivamente concluso il suo percorso con il franchise di Killzone quando è stato concepito Horizon. Fortuna che a tenere in qualche modo in vita la saga ci pensano i fan.

Il video, che trovate poco sotto, fornisce interessanti informazioni sulle prestazioni dell'emulazione PS3 su hardware PC di fascia alta, come riportato anche da DSO Gaming.

Grazie all'overlay delle prestazioni incluso, è possibile osservare l'utilizzo di CPU e GPU durante il gameplay. Anche a risoluzione 4K, Killzone 2 risulta limitato dalla CPU piuttosto che dalla GPU.

La NVIDIA RTX 4090 viene sfruttata tra il 70% e il 90%, mentre il framerate oscilla tra 50 e 90 FPS.

Per ottenere un'esperienza stabile a 60 FPS con questa versione di RPCS3 sarà necessario attendere la prossima generazione di CPU AMD o utilizzare tecniche di generazione dei fotogrammi.

Il collo di bottiglia è dovuto all'emulazione PS3, non all'hardware. Gli sviluppatori di RPCS3 dovranno ottimizzare ulteriormente il codice dell'emulatore per migliorare le prestazioni.

Ci si aspetta che nelle future versioni Killzone 2 possa girare meglio, anche se già ora si è molto vicini a un'esperienza a 60 FPS.

Dato che Sony non ha in programma di portare ufficialmente i vecchi Killzone su PC, l'emulazione rappresenta il miglior modo per giocarli su questa piattaforma.

È importante sottolineare che altri giochi PS3 girano molto meglio di Killzone 2 su RPCS3. Attualmente Killzone 2 e 3 sono tra i titoli più impegnativi da emulare, a differenza invece di giochi come Bloodborne, quindi il fatto che si sia così vicini ai 60 FPS è un ottimo risultato per l'emulatore.