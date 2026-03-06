Kena: Bridge of Spirits si prepara a conquistare un nuovo pubblico grazie all'arrivo su Nintendo Switch 2 previsto per questa primavera, ampliando ulteriormente la presenza di uno degli indie più apprezzati dell'ultima generazione.

Il titolo sviluppato da Ember Lab aveva già percorso una lunga strada dalla sua uscita nel 2021 su PlayStation e PC, con l'approdo su Xbox avvenuto nel 2024, e ora completa il suo giro su tutte le principali piattaforme con il debutto sulla nuova console ibrida di Nintendo.

La versione per Switch 2 sarà, secondo le parole di Ember Lab, pienamente completa: includerà l'Anniversary DLC, la modalità New Game Plus, i Charmstones, i Spirit Guide Trials, i costumi alternativi per Kena e una serie di funzionalità di accessibilità.

Non si tratterà quindi di un porting ridotto o privato di contenuti, una scelta che dimostra il rispetto del team nei confronti della base di giocatori Nintendo, spesso penalizzata da conversioni frettolose.

Josh Grier di Ember Lab ha commentato l'annuncio con entusiasmo genuino: "Siamo incredibilmente emozionati di portare il viaggio di Kena a un pubblico completamente nuovo, offrendo ai giocatori la possibilità di vivere la sua storia sia a casa che in mobilità con Nintendo Switch 2."

Grier ha anche sottolineato quanto il supporto ricevuto negli anni abbia significato per il team, considerando che Kena: Bridge of Spirits rappresenta il titolo di debutto dello studio californiano.

Dal punto di vista del gameplay, Kena: Bridge of Spirits è un'avventura action-adventure in terza persona che mescola combattimento, esplorazione e puzzle ambientali, il tutto avvolto in una veste grafica che all'uscita aveva stupito per la qualità quasi cinematografica, paragonabile per certi versi alla produzione di uno studio first-party.

Il lancio su Switch 2 arriva in un momento particolarmente significativo per il franchise, poiché Kena: Scars of Kosmora, il sequel annunciato di recente, sta già alimentando l'hype nella community.

Il secondo capitolo vedrà Kena alla ricerca di risposte riguardo alla sua condizione, in un viaggio che la porterà sull'isola misteriosa di Kosmora, descritta come un luogo ricco di segreti sepolti legati a un passato tragico.

La vera domanda è se Ember Lab riuscirà a superare i limiti del primo capitolo e a tradurre il potenziale intraveduto in un'esperienza più matura e coesa.