Josef Fares attacca le microtransazioni: «Un problema enorme»

Nel panorama videoludico attuale è ormai sempre più difficile riuscire a immaginare videogiochi senza microtransazioni, anche per quanto riguarda esperienze single player o senza un supporto online.

Tra i pochi creatori videoludici che riesce ancora ad opporsi con tutte le sue forze a questo fenomeno troviamo Josef Fares, creatore del GOTY 2021 It Takes Two e del nuovissimo Split Fiction (lo trovate su Amazon).

Il creatore ha infatti preso nuovamente posizione contro le microtransazioni nei videogiochi, che si vanno a scontrare nettamente con la sua visione fatta di esperienza cooperative e con la narrazione al centro di tutto.

Come segnalato da Dexerto, Josef Fares è intervenuto nelle scorse ore in un divertente video pubblicato dal canale YouTube Fall Damage, in cui il director ha risposto ad alcuni commenti tra i più interessanti — e bizzarri — rilasciati dagli utenti.

Tra questi vi era anche un commento che elogiava Fares per aver mantenuto la promessa di non includere alcun tipo di microtransazione all'interno di Split Fiction, portando a una netta presa di posizione del creatore sull'argomento:

«Ogni volta che si prende una decisione di design che riguardi come guadagnare più soldi con un gioco, per me è un enorme problema che sta bloccando la nostra industria, da un punto di vista creativo».

Non si può dire che con Split Fiction non abbia mantenuto la sua promessa: non solo non c'è alcuna traccia di microtransazioni, ma il nuovo capolavoro cooperativo può essere giocato in 2 anche con una sola copia di gioco, invitando gratuitamente un amico a partecipare anche su piattaforme diverse.

Una visione che non posso che elogiare ed ammirare, anche se purtroppo va in netto contrasto con il mercato attuale: basti pensare che le principali fonti di guadagno di Electronic Arts, publisher di Split Fiction, arrivano proprio grazie alle microtransazioni di Ultimate Team.

Per questo motivo ritengo che servano sempre più esperimenti coraggiosi come quelli di Josef Fares sul mercato, sperando che la tendenza del mercato possa lentamente cambiare in meglio.

Se dovessero servirvi altri motivi per dare fiducia a questa produzione, vi lascio alla recensione curata dal nostro Marcello Paolillo.