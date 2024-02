Jim Ryan svela quali sono i suoi giochi PlayStation preferiti

Nel settembre 2023, il CEO di Sony Interactive Entertainment Jim Ryan ha annunciato di voler abbandonare il suo ruolo.

Come vi abbiamo spiegato ai tempi, gli succederà l'attuale direttore operativo di Sony, Hiroki Totoki, verso il quale Ryan esprime piena fiducia.

In un'intervista a Variety (via Destructoid), Ryan ha ora elencato i suoi titoli preferiti di ogni generazione di PlayStation. E non si può dire che la domanda non stuzzichi la nostra curiosità.

A quanto pare, infatti, God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) è il gioco preferito di Jim Ryan tra tutti quelli usciti al momento su console PlayStation 5.

Sebbene il gameplay sia straordinario, con sequenze di combattimento epiche e in grado di competere con pochissimi altri titoli, Ryan si concentra su come il titolo sia per lui arrivato al momento giusto.

Come i giocatori di PlayStation sapranno, al momento del lancio c'erano forti problemi di scorte che rendevano arduo l'acquisto di una console, un periodo divenuto il paradiso dei bagarini.

Quando è arrivato Ragnarok, Sony è stata «finalmente in grado di iniziare a mettere in piedi un numero sufficiente di PlayStation 5», cosa questa che ha permesso all'ultimo capitolo delle avventure di Kratos e Atreus di fare breccia sugli scaffali, ottenendo un ottimo successo da parte di critica e pubblico.

Per quanto riguarda le altre generazioni PlayStation, Ryan ha scelto Marvel's Spider-Man per l'era PS4 e Uncharted: Drake's Fortune per quella PS3.

Quest'ultima scelta è stata motivata dal fatto che è il buon Jim rimasto impressionato dall'uso che Naughty Dog ha fatto della tecnologia disponibile per «raccontare storie, narrazioni ed emozioni in un modo diverso da tutto ciò che era stato possibile fino ad allora».

È interessante notare che Ryan non ha nominato invece The Last of Us: chissà se per quando uscirà il presunto terzo capitolo cambierà idea.