Il dibattito sul futuro dell'industria videoludica e sulla necessità di innovare oltre le saghe consolidate torna prepotente al centro della scena. A riaccendere la discussione è Keiji Inafune, figura leggendaria del game development giapponese, noto soprattutto come character designer della serie Mega Man e producer di franchise di peso come Onimusha, Dead Rising e Lost Planet durante la sua lunga carriera in Capcom.

Durante un intervento alla Console Game Developer Conference in Corea del Sud, Inafune ha lanciato un messaggio chiaro agli sviluppatori: aggrapparsi esclusivamente ai successi del passato rappresenta una zavorra per l'industria, non una soluzione sostenibile.

Secondo quanto riportato da This is Game, Inafune ha voluto precisare che non si tratta di demonizzare sequel o giochi che sfruttano generi consolidati. Il punto cruciale della sua analisi riguarda piuttosto l'atteggiamento difensivo che pervade l'industria moderna, dove la ricerca ossessiva della "hit garantita" ha progressivamente soffocato la spinta verso l'originalità. "Quello che intendo è che basarsi solo su questo non è sufficiente", ha spiegato il veterano con 38 anni di esperienza nel settore, sottolineando come la tecnologia sia radicalmente cambiata ma la mentalità sia rimasta ancorata a schemi ripetitivi.

L'analisi di Inafune parte da un paradosso del successo: creare un gioco di successo è fondamentale per costruire la fiducia necessaria a futuri progetti, ma quello stesso successo può trasformarsi in una gabbia. Il designer giapponese ha osservato come molti sviluppatori, dopo aver raggiunto un traguardo importante, finiscano per adottare un approccio conservativo, replicando le formule vincenti senza cercare nuove strade. "Ho visto molte persone aggrapparsi solo ai successi passati, rimanendo ancorate ai metodi del momento e assumendo un atteggiamento difensivo", ha dichiarato senza mezzi termini.

La carriera di Inafune stesso rappresenta un esempio concreto della filosofia che predica. Partito come character designer su Mega Man negli anni '80, non si è limitato a cavalcare quella singola IP per decenni. Ha diversificato il proprio portfolio lavorando su titoli completamente differenti come Breath of Fire, DuckTales e Capcom's Gold Medal Challenge '92, per poi esplorare nuovi generi attraverso spin-off innovativi della stessa saga Mega Man: dai racing game come Mega Man: Battle & Chase agli RPG tattici della serie Battle Network, fino a esperimenti peculiari come The Misadventures of Tron Bonne. Successivamente ha contribuito alla nascita di franchise originali in generi diversissimi, dal survival horror action di Dead Rising allo shooter fantascientifico Lost Planet.

Il paragone con l'era d'oro di Capcom degli anni '80 e '90 è illuminante: all'epoca creare qualcosa di originale era quasi scontato, perché non esistevano ancora gli archetipi consolidati che dominano il mercato odierno.

Non c'erano "Monster Hunter-type", "Resident Evil-type" o "Mega Man-type" a cui rifarsi come template sicuri. Oggi invece, secondo Inafune, l'industria ha raggiunto uno stadio in cui tutti assumono una posizione difensiva, privilegiando progetti con maggiori probabilità di successo commerciale ma minore spinta innovativa.

Il discorso si fa particolarmente pungente quando Inafune tocca il tema della sostenibilità a lungo termine: se dal punto di vista business pubblicare l'undicesimo capitolo di una serie o il tredicesimo gioco di un IP consolidato può sembrare la scelta giusta oggi, ci si deve chiedere se questa strategia reggerà tra cinque o dieci anni.

Rivolgendosi specificamente agli sviluppatori coreani presenti alla conferenza, il veterano ha suggerito di concentrarsi maggiormente sullo sviluppo per console, mettendo in guardia contro un mercato dominato esclusivamente da mobile game e titoli online "sicuri" ma privi di vera innovazione.