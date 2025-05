Il trailer 2 di GTA 6 è diventato il miglior trailer di sempre

Il ritorno di GTA 6 ha scosso il mondo dei videogiochi, e non solo, al punto che il trailer 2 è diventato un prodotto da record già di per sé.

Con oltre 475 milioni di visualizzazioni registrate in soli due giorni dal lancio, Rockstar Games dimostra ancora una volta come la sua celebre saga criminale rappresenti un fenomeno culturale capace di trascendere i confini dell'industria videoludica

I numeri parlano chiaro e mettono in prospettiva la portata dell'evento: il secondo trailer di GTA 6 ha superato di gran lunga le performance di blockbuster cinematografici recenti come Deadpool & Wolverine, che si era fermato a 365 milioni di visualizzazioni nel primo giorno, o The Fantastic Four: The First Steps con i suoi 200 milioni.

Nonostante il recente annuncio del rinvio nella pubblicazione del titolo, ora previsto per il 26 maggio 2026, l'entusiasmo dei fan non sembra minimamente intaccato, confermando GTA come uno dei franchise più influenti della cultura pop contemporanea.

Rockstar ora afferma che questo trailer è il lancio video più grande di sempre, un'affermazione piuttosto superficiale, qualunque cosa significhi (tramite PC Gamer).

L'impatto culturale del trailer si estende anche al mondo musicale. La canzone principale che accompagna le immagini, "Hot Together" dei The Pointer Sisters, ha registrato un incremento di ascolti su Spotify del 182.000% nelle ore successive alla pubblicazione del video. Un risultato straordinario per quella che può essere considerata una traccia minore del repertorio della band, più nota per successi come "I'm So Excited".

Sulinna Ong, rappresentante di Spotify, ha commentato il fenomeno:

«Grand Theft Auto attraversa la cultura popolare come quasi nient'altro. La musica è stata sinonimo della serie sin dall'inizio, quindi è fantastico vedere fan sia nuovi che di vecchia data connettersi con una traccia iconica in questo modo.»

Eppure, nonostante questo successo e questi numeri, c'è a chi il trailer di GTA 6 non è piaciuto. Davvero.