Brutte notizie per chi aspettava di tornare a bordo della Von Braun su console: System Shock 2: 25th Anniversary Remaster non arriverà su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch il 26 giugno come inizialmente previsto.

A comunicarlo è Nightdive Studios, che ha fatto sapere di aver incontrato alcuni problemi tecnici imprevisti durante la fase finale di sviluppo su piattaforme console.

«Stiamo lavorando duramente per risolverli nel più breve tempo possibile,»fanno sapere gli sviluppatori.

La versione PC — prevista su Steam, GOG, Epic Games Store e Humble — resta invece confermata per il 26 giugno, come da programma.

Il team punta ora a far uscire la versione console tra la prima e la seconda settimana di luglio, ma non ha ancora comunicato una data precisa.

«Appena avremo una nuova finestra di lancio definitiva, la condivideremo con tutti voi,» ha assicurato Nightdive.

System Shock 2: 25th Anniversary Remaster è la versione aggiornata del cult cyber-horror firmato Looking Glass e Irrational Games.

Ambientato 42 anni dopo gli eventi del primo capitolo (avvistabile su Amazon in versione fisica), il gioco ci mette nei panni di un soldato risvegliatosi dal sonno criogenico con innesti cibernetici, pronto ad affrontare le aberrazioni mutanti di SHODAN a bordo della nave spaziale Von Braun.

Il lavoro di restauro include migliorie grafiche, audio rimasterizzato, e una revisione generale della qualità della vita, pensata per rendere il titolo più accessibile alle nuove generazioni, ma senza intaccare lo spirito disturbante dell’originale.

Nella mia recensione vi spiegai che «nonostante le difficoltà durante lo sviluppo, System Shock Remake è stato pubblicato in condizioni ottimali, grazie anche e soprattutto alle varie demo uscite nei mesi scorsi – che hanno permesso agli sviluppatori di ascoltare il feedback della community. Un gioco dedicato in primis ai fan storici che, pur non andando a rivoluzionare il genere come fece il suo predecessore, ha tutte le cose al suo posto.»