Halo Studios ha trovato una nuova guida creativa per il futuro del franchise. John Williams, meglio conosciuto come J.J. Williams, ha annunciato tramite LinkedIn di aver assunto il ruolo di creative director presso lo studio, portando con sé un bagaglio di esperienze maturato su alcuni dei più grandi colossi del settore.

Il curriculum di Williams è infatti di quelli che non passano inosservati, nei suoi anni in Raven Software, ha lavorato su numerosi capitoli di Call of Duty, da Black Ops 6 a Modern Warfare 3, passando per Warzone e Vanguard, fino ad assumere il ruolo di associate creative director.

Prima ancora, la sua carriera lo aveva visto coinvolto in realtà come Midway Games, Disney Interactive Studios e NetherRealm Studios, contribuendo anche a progetti di richiamo come Mortal Kombat e Disney Infinity.

L’esperienza più recente lo ha portato tra le fila di Respawn Entertainment, dove ha ricoperto il ruolo di principal designer su Apex Legends dall’agosto 2024 fino all’estate 2025.

Un percorso che ha reso Williams una figura chiave nella progettazione di meccaniche di gioco capaci di influenzare interi generi, dalle campagne single player alle esperienze multiplayer live service.

Il suo arrivo in Halo Studios avviene in un momento cruciale per la saga di Master Chief. Con nuovi giochi in sviluppo e almeno un’uscita pianificata per il 2026, lo studio è chiamato a rilanciare il franchise dopo anni altalenanti, contraddistinti dal successo di Halo Infinite (qui la nostra recensione) al lancio ma anche da un supporto non sempre convincente.

La scelta di puntare su un veterano che ha lavorato su serie dallo stampo competitivo come Call of Duty e Apex Legends sembra dunque indicare la volontà di rafforzare il cuore multiplayer della saga, senza dimenticare l’importanza di una campagna solida e cinematografica.

Williams, dal canto suo, ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico, definendolo un passo fondamentale della sua carriera e ringraziando la community di Halo per l’accoglienza calorosa. Non sono stati diffusi dettagli specifici sui progetti a cui sta lavorando, ma il suo nome lascia intendere che i prossimi capitoli del franchise potrebbero puntare su un mix tra spettacolarità narrativa e rinnovata attenzione all’azione competitiva.