Bandai Namco ha annunciato che da oggi è disponibile la demo gratis di Digimon Story Time Stranger (che abbiamo già avuto modo di provare) per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC via Steam. Si tratta di un’anteprima pensata per permettere ai fan di testare con mano il nuovo episodio della serie Digimon in vista dell’uscita ufficiale fissata per il 3 ottobre 2025.

La demo consente di affrontare l’inizio della storia principale, introducendo i personaggi, i Digimon alleati e le meccaniche base del gameplay.

Una delle caratteristiche più apprezzate è la possibilità di trasferire i salvataggi della demo al gioco completo, così da non dover ricominciare da capo una volta acquistata la versione finale. In questo modo i progressi ottenuti nei primi capitoli potranno essere mantenuti, offrendo una transizione fluida tra l’anteprima e l’esperienza definitiva.

Al completamento della demo viene inoltre sbloccata la modalità speciale Adventure Trial Mode, ambientata a Central Town. Qui i giocatori possono esplorare liberamente alcune aree aggiuntive e affrontare dungeon extra, accompagnati dai propri Digimon.

Va però specificato che i progressi compiuti in questa modalità non saranno trasferibili alla versione finale: l’obiettivo è offrire un assaggio dei contenuti avanzati, senza anticipare troppo del gioco completo.

Per celebrare l’arrivo della demo, Bandai Namco ha pubblicato anche un nuovo trailer ufficiale, che mostra scorci inediti del Mondo Digitale di Iliad, oltre a scene di combattimento e interazioni narrative con i membri dell’organizzazione ADAMAS.

Digimon Story Time Stranger è il nuovo capitolo della saga che unisce esplorazione, avventura e battaglie a turni con i mostri digitali. Questa volta la trama ruota attorno a un mistero che coinvolge sia il mondo Umano sia quello Digitale, minacciati da una serie di eventi anomali.

I giocatori vestiranno i panni di un giovane reclutato da ADAMAS, un’organizzazione segreta che indaga su queste anomalie temporali, viaggiando attraverso epoche diverse per scoprire la verità e proteggere il destino di entrambi i mondi.

Con un’uscita ormai vicina, la demo gratuita rappresenta quindi l’occasione perfetta per familiarizzare con il nuovo sistema di combattimento, provare in anteprima i Digimon che accompagneranno l’avventura e vivere le prime ore di una storia che promette di essere tra le più ambiziose mai realizzate per il franchise.

Il gioco completo sarà disponibile dal 3 ottobre 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con pre-order già aperti su tutte le piattaforme.