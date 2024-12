Il nuovo gioco del creatore di ICO si mostra ai TGA

Durante i The Game Awards 2024, Fumito Ueda, celebre creatore di capolavori come ICO, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, ha finalmente svelato il suo nuovo progetto.

Il titolo, che al momento non ha un nome definitivo, è stato introdotto con un trailer in-game sicuramente molto interessante, ed è in arrivo su PS5.

Il trailer mostra un mondo onirico e surreale, caratterizzato da paesaggi mozzafiato e creature enigmatiche.

La sequenza si concentra su una figura solitaria — apparentemente un giovane — che si arrampica su quello che sembra essere un gigantesco mech.

Un conto alla rovescia preannuncia l'arrivo di un qualche tipo di pericolo, tanto che il giovane decolla letteralmente con la testa del mech per evitare di essere colpito.

La colonna sonora, eterea e carica di emozioni, richiama immediatamente lo stile malinconico delle precedenti opere di Ueda.

Il team dietro al progetto è genDESIGN, lo studio fondato da Ueda dopo la sua uscita da Sony, con cui ha realizzato The Last Guardian.

Il nuovo gioco di Ueda è quindi avvolto nel mistero, ma il trailer ha già fatto capire che i temi ricorrenti di solitudine, connessione e mistero saranno al centro anche di questa nuova avventura.

Il pubblico dei The Game Awards ha accolto con entusiasmo l’annuncio, riconfermando l’aura di culto che circonda ogni progetto di Fumito Ueda.

Restate sintonizzati per ulteriori dettagli su quello che potrebbe essere uno dei giochi più attesi dei prossimi anni.

Vi ricordiamo che trovate tutte le notizie e i trailer dei The Game Awards 2024 nel nostro ricco recap aggiornato in tempo reale.