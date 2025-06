Sappiamo che l'eredità di Disco Elysium è destinata a rimanere nei cuori di chi ha provato l'incredibile esperienza del gioco di ZA/UM, ma questa nuova versione del gioco è un modo per tornare a parlare di questa importante produzione.

Il gioco, originariamente lanciato su PC e console nel 2019, si è distinto per la sua profondità narrativa e il suo innovativo sistema di gioco di ruolo. E il team ha preparato una nuova iterazione.

La versione mobile di Disco Elysium, annunciata a sorpresa qualche tempo fa, ora ha finalmente una data di uscita.

Il pluripremiato titolo di ZA/UM arriva sui dispositivi mobile Android e iOS dal 5 agosto 2025.

L'annuncio è accompagnato non solo da un nuovo trailer per la versione mobile, ma anche da un'interessante iniziativa per invogliare i nuovi giocatori.

Al lancio, Disco Elysium sarà disponibile al costo di 9.99€, ma ZA/UM offrirà i primi due capitoli gratuitamente, senza alcun vincolo, permettendo a chiunque di provare l'esperienza prima di decidere di acquistare la versione completa.

ZA/UM intende proporre una vera e propria reinvenzione progettata per sessioni di gioco brevi e immersive, accompagnate da una narrazione completamente doppiata e da ambientazioni tridimensionali esplorabili a 360°.

La nuova versione mobile di Disco Elysium rappresenta un tentativo audace di catturare l'attenzione della "generazione TikTok", come dichiarato esplicitamente dal direttore dello studio Denis Havel:

«Intendiamo catturare l'utente di TikTok con rapide dosi di storie avvincenti, arte e audio, creando in ultima analisi una forma di intrattenimento completamente nuova e profondamente coinvolgente.»

Sin dalla sua uscita, Disco Elysium ha conquistato critica e pubblico, ottenendo un impressionante rating "Mighty" su Open Critic con un punteggio medio di 92.

Il titolo è diventato un vero cult e, come saprete, non ci sarà mai un seguito diretto dopo le tante controversie legali che hanno coinvolto ZA/UM. Ci saranno dei sequel spirituali, però, nati da una parte dei creativi del team originale. Meglio di niente, mentre la versione mobile sarà interessante da analizzare.