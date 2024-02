Il nuovo Battlefield è già nei guai? Il co-creatore di Halo dice addio

Il nuovo misterioso capitolo di Battlefield potrebbe avere già incontrato le sue prime difficoltà: uno degli sviluppatori più importanti per il nuovo corso di EA ha già annunciato il suo addio dopo appena due anni.

VGC segnala infatti che Marcus Lehto, noto per essere il co-creatore della leggendaria saga di Halo, ha lasciato Ridgeline Games, studio di sviluppo da lui stesso fondato proprio per supportare la realizzazione del successore di Battlefield 2042 (potete recuperarlo su Amazon).

Il papà di Master Chief ha anche aggiornato i suoi profili social su X e Facebook per rimuovere ogni singola menzione sul nuovo Battlefield, oltre ad aver confermato il suo addio dallo studio di sviluppo.

Un aggiornamento decisamente preoccupante per il futuro di questo nuovo sparatutto, considerando che Marcus Lehto ed Electronic Arts non hanno voluto commentare pubblicamente la vicenda.

Considerando che il suo ultimo post dedicato al team di sviluppo Ridgeline Games è stato pubblicato lo scorso 2 febbraio, nulla poteva far pensare a questo addio improvviso: il fatto che non sia arrivata nessuna parola a giustificare questa separazione ha inevitabilmente acceso un campanello d'allarme sull'effettivo stato di sviluppo.

Ovviamente è difficile sapere con certezza cosa sia accaduto di preciso, ma quel che è certo è che la sua esperienza non sarà affatto semplice da sostituire e potrebbe rallentare i tempi di sviluppo del nuovo capitolo di EA e DICE.

Vi terremo aggiornati non appena avremo ulteriori notizie sull'effettivo stato dei lavori per il nuovo episodio dell'esplosiva saga sparatutto: per il momento, non possiamo che restare in attesa.

Per il momento abbiamo ben poche informazioni su questo episodio di Battlefield, ma Electronic Arts ha anticipato che sarà «completamente nuovo» e una «reimmaginazione» della saga. Qualunque cosa voglia dire.

Non si rinuncerà tuttavia alle distruzioni, vero e proprio marchio di fabbrica della serie: una recente offerta di lavoro ha confermato che saranno le «più realistiche» mai viste nella serie.