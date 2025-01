Il gioco ispirato a Twin Peaks di David Lynch a 3,99 €

Se siete appassionati di giochi investigativi con un tocco di mistero surreale, questa è l’occasione che stavate aspettando. Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise, il sequel del celebre cult sviluppato da Swery, è ora disponibile su Steam con uno sconto del 90%.

Questo significa che potete portare a casa il gioco (che trovate anche su Amazon) a un prezzo simbolico e immergervi nelle indagini dell’enigmatico Special Agent Francis York Morgan.

Per chi, come me, è cresciuto adorando l’atmosfera inquietante e i personaggi stravaganti di Twin Peaks, l’opera di Swery è una lettera d’amore al capolavoro di David Lynch (autore scomparso pochi giorni fa).

In Deadly Premonition 2, vi troverete a rivivere eventi che collegano due linee temporali: da un lato, seguirete le indagini contemporanee di due agenti dell’FBI; dall’altro, vi sposterete indietro nel tempo per scoprire gli intricati misteri che legano il passato alla cittadina di Le Carré.

Il gioco mantiene il caratteristico mix di thriller psicologico, humor surreale e atmosfere inquietanti che hanno reso la serie un culto tra gli appassionati.

Il 90% di riduzione sul prezzo (qui) è un’occasione rara. Potrete acquistare il titolo a meno di un caffè e godervi ore di gameplay unico e imprevedibile.

Swery è noto per il suo stile narrativo peculiare e per la capacità di creare personaggi memorabili. Deadly Premonition 2 non fa eccezione, con una storia che mescola il mistero al bizzarro in un modo che pochi altri giochi riescono a fare.

Le Carré è una cittadina piena di segreti, attività e personaggi singolari. Potrete esplorare ogni angolo, scoprire indizi e interagire con una comunità tanto strana quanto affascinante.

Nella nostra recensione del gioco, Gianluca vi ha spiegato che «Il titolo Toybox è disastroso a livello tecnico, derivativo nelle meccaniche di gioco e difficilmente proponibile a tutti coloro che si siano avvicinati ai videogiochi nel corso dell'ultima generazione di console. D'altro canto, è latore di un'atmosfera ed un fascino unici, che solo il folle tocco di Swery riesce a dare, e risulterà ossigeno puro che tutti coloro che sono cresciuti a pane e cinema o che hanno amato serie tv come Twin Peaks, True Detective o X-Files.»