Il fondatore di Arkane riaccende le speranze per Dishonored 3: «Perché no?»

Attualmente Bethesda sembra avere poco interesse a proseguire la saga di Dishonored: sono ormai passati più di 8 anni dall'uscita del secondo capitolo e la chiusura dello studio Arkane Austin ha inevitabilmente complicato un eventuale rinnovo della saga.

Tuttavia, non è ancora arrivato il momento di smettere di sperare: c'è infatti chi crede che un eventuale Dishonored 3 possa ancora vedere la luce e che non tutto è ancora perduto.

In un'intervista rilasciata al podcast Quad Damage (via Game Rant), il fondatore Raphaël Colantonio è più che consapevole che al momento non c'è ancora nulla di concreto, ma ammette che non vedrebbe l'ora di tornare a lavorare sulla saga stealth:

«Mi piacerebbe tanto: voglio dire, a questo punto stiamo parlando solo in modo ipotetico... Ma in questo momento riuscirei a vedermi al lavoro su Dishonored 3 perché è passato tanto tempo quindi, sapete, perché no? Lo rivisiterei».

Prima di entusiasmarvi troppo, devo ricordarvi che Colantonio ha lasciato Arkane per diventare fondatore e direttore creativo dei WolfEye Studios, rendendo un suo eventual coinvolgimento decisamente improbabile.

Tuttavia, un eventuale terzo capitolo della saga catturerebbe inevitabilmente il suo interesse, dato che sono passati davvero troppi anni dall'uscita del secondo episodio (che potete recuperare su Amazon).

Raphaël Colantonio prosegue infatti che esistono diverse visioni per un eventuale Dishonored 3: il fondatore spiega che anche il designer Harvey Smith e l'attuale capo Dinga Bakaba possiedono documenti relativi a un terzo capitolo, confermando che tutti gli autori coinvolti hanno effettivamente «idee» su come mandare eventualmente avanti la saga.

Ricordiamo che era stata la stessa Bethesda a bocciare l'idea di un terzo capitolo: possiamo solo sperare che adesso i tempi possano davvero essere maturi da spingere il publisher e Microsoft a cambiare idea al riguardo.

Per il momento, possiamo solo incrociare le dita: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine in caso di eventuali novità al riguardo.