Il "figlio" di Final Fantasy e Devil May Cry arriva nel 2025

Sony e UltiZeroGames hanno annunciato ufficialmente che il loro action RPG, Lost Soul Aside, approderà su PC nel 2025.

Il gioco nasce come una ideale "fusione" tra le meccaniche di un Devil May Cry e l'estetica dei moderni Final Fantasy, specie il XV (che trovate su Amazon).

Sono anni che sappiamo dell'esistenza del gioco, sebbene l'uscita sembrava non arrivare mai. Ora, finalmente qualcosa si è mosso.

Per celebrare la notizia del lancio del gioco nel corso del prossimo anno, è stato pubblicato un nuovo trailer di gameplay, che offre un'anteprima dell'adrenalinica esperienza di combattimento del titolo (via DSO Gaming).

Lost Soul Aside ha iniziato il suo percorso nel 2016 come progetto indie sviluppato con Unreal Engine 4, ispirato a Final Fantasy XV.

Il protagonista del gioco, infatti, trae chiara ispirazione da Noctis, e il progetto ha rapidamente catturato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori grazie al suo stile grafico e al gameplay dinamico.

Il titolo promette di mettere i giocatori al centro di combattimenti velocissimi, con la possibilità di concatenare combo spettacolari, acquisire nuove abilità e potenziare le armi.

Le battaglie si svolgeranno contro nemici e boss colossali, in un mix di azione e strategia che punta a soddisfare i fan degli action RPG.

Nonostante il passare degli anni, UltiZeroGames ha deciso di mantenere Unreal Engine 4 per lo sviluppo del gioco, senza effettuare il passaggio a Unreal Engine 5.

Tuttavia, la versione PC beneficerà del supporto a tecnologie avanzate come DLSS 3 e Ray Tracing, confermate da NVIDIA già ad agosto 2023. Rimane però il mistero sugli effetti RT specifici che verranno implementati.

Un dettaglio interessante riguarda la pubblicazione del titolo: pur essendo Sony a distribuire Lost Soul Aside, la versione PC non sarà un'esclusiva temporale per PS5.

Questo rappresenta una piacevole sorpresa per i giocatori su PC, che potranno accedere al gioco contemporaneamente alla controparte console.

C'è però una nota da tenere a mente: come per molti altri titoli Sony su PC, sarà necessario un account PSN per giocare, come accaduto fin troppe volte di recente.

Non resta che attendere ulteriori dettagli sul titolo - e una data esatta da segnare sul calendario - ma con la combinazione di un gameplay frenetico alla Stellar Blade, un comparto grafico affascinante e il supporto a tecnologie di ultima generazione, il 2025 si prospetta un anno promettente per gli appassionati di action RPG.