Ikea continua a fare sul serio con i prodotti da gaming: c'è una seconda linea in arrivo

I prodotti da gaming sono sempre più diffusi, diversi tra loro, e richiesti ovviamente dai videogiocatori, perciò Ikea ha deciso di lanciare BRÄNNBOLL, una nuova serie di mobili da gaming che arriverà entro l'anno.

Ricorderete che, qualche anno fa, Ikea si era buttata in questo filone con una prima collezione di prodotti che sono diventati presenze fisse all'interno del catalogo della catena e che, tra pochi mesi, si amplierà ulteriormente.

Come annunciato sul sito ufficiale, BRÄNNBOLL verrà lanciata in tutti i mercati Ikea a settembre 2024.

«Ispirata alle esigenze diverse e in evoluzione dei giocatori e di coloro che vivono con loro» racconta Ikea, la collezione comprende 20 articoli che non saranno dedicati unicamente ai videogiochi, a quanto pare, ma a creare un ambiente "confortevole e coinvolgente quando il gioco è acceso" e che riescono ad integrarsi "perfettamente in casa quando il gioco è spento".

Basandosi sulla prima serie prodotta in collaborazione con Asus, BRÄNNBOLL "esplora soluzioni intelligenti per i giocatori occasionali" che apprezzano lo stile e la funzionalità, che vogliono giocare insieme e muoversi fluidamente tra diverse piattaforme e posture.

La collezione comprenderà una varietà di sedie ergonomiche, inclusa una sedia gonfiabile. Ci sarà inoltre una stazione di gioco, dotata di un piano pieghevole, supporto per PC integrato e gestione dei cavi, che si trasforma facilmente da un parco giochi a un'unità di archiviazione discreta.

Si aggiungono inoltre una serie di soluzioni di stoccaggio, come un armadio a parete, ruote su ruote, tavolini laterali e un cestino multifunzionale che funge anche da tavolo mobile autoportante, insieme ad accessori ed elementi decorativi, come un tappetino per il mouse, un tappeto e una coperta.

Non sono stati ancora svelati prezzi e dettagli precisi della collezione, ma nei prossimi mesi ne sapremo sicuramente di più.

