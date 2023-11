Modern Warfare 3 è il Call of Duty peggiore? No, ce n'è un altro

L'ultimo Call of Duty Modern Warfare 3 non ha convinto un granché critica e pubblico, ma a quanto pare c'è un capitolo della serie che è stato valutato ancora peggio.

Il nuovo episodio del franchise (potete acquistarlo ) non ha lasciato colpita la community, ma a quanto pare c'è un gioco a cui è andata peggio.

Advertisement

Una delusione, quella nei confronti di MW3, dovuta anche e soprattutto a una campagna per giocatore singolo sottotono.

Ora, però, come riportato anche da GameRant, il gioco della serie principale di Call of Duty con la valutazione più bassa è lo spin-off per PlayStation Vita Call of Duty: Black Ops Declassified.

Activision non pubblica più giochi spin-off di Call of Duty al giorno d'oggi, ma un tempo il franchise aveva una presenza abbastanza consistente sui sistemi di gioco portatili.

Call of Duty: Black Ops Declassified per PS Vita, sviluppato dall'ormai defunta nStigate Games, ha ottenuto una valutazione di appena 33 su Metacritic.

La stampa ha criticato ai tempi il gioco per le sue mappe multigiocatore davvero piccole, per la campagna per giocatore singolo estremamente breve, per i gravi problemi tecnici e per la stupida intelligenza artificiale dei nemici.

È considerato uno dei peggiori giochi mai usciti per PlayStation Vita e si è aggiudicato il titolo di Call of Duty con la valutazione più bassa, ben dietro al 56 di Modern Warfare 3.

Del resto, sembra proprio che Call of Duty Modern Warfare 3 abbia anche portato a casa un record positivo relativo alla cosiddetta trilogia reboot, quindi la situazione non è così pessima come la si dipinge.

Ma non solo: sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo elencato, dal peggiore al migliore, i capitoli del franchise di Call of Duty più importanti di sempre: dategli un'occhiata se non lo avete già fatto ai tempi.